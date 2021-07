ŠTS by sa mal zaoberať žiadosťou Dušana K. o prepustenie z väzby

Pezinok 15. júla (TASR) – Proces s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. pokračuje v Pezinku šiestym pojednávacím dňom. Pred samosudkyňou Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) vo štvrtok vypovedal IT znalec. Súd by sa mal zaoberať aj žiadosťou Dušana K. o prepustenie z väzby.



V stredu (14. 7.) vypovedali dvaja svedkovia. Bývalý údajný bos takáčovcov Ľubomír Kudlička vyhlásil, že Dušana K. nepozná. "Nikdy mi nenapadlo, aby som niekoho žiadal, aby ovplyvňoval obžalovaného v môj prospech alebo aby pre mňa niečo vybavoval," zdôraznil. Bývalý špeciálny prokurátor vyhlásil, že Kudličku vidí po prvý raz v živote.



Deň predtým vypovedali štyria svedkovia, podriadení prokurátori niekdajšieho šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Dušana K. V súčasnosti európsky prokurátor zastupujúci Slovensko Juraj Novocký podotkol, že nepochybuje, že rozhodnutie o nepodaní sťažnosti proti prepusteniu Kudličku z väzby v roku 2017 odobril Dušan K. Za to mal vtedajší špeciálny prokurátor zinkasovať 50.000 eur. Minulý týždeň o tom hovoril aj niekdajší člen skupiny takáčovcov Matej Zeman.



Bývalá prokurátorka ÚŠP Blanka Godžová na súde opísala, že dostala pokyn od Dušana K. týkajúci sa tejto väzobnej veci. Voči rozhodnutiu o prepustení preto nepodala sťažnosť. Kajúcnik a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó rovnako potvrdil, že bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi K. odovzdal 50.000 eur.



Makó počas výpovede priblížil, ako od Dušana K. prevzal časti vyšetrovacieho spisu, čím sa mal vtedajší špeciálny prokurátor dopustiť vynášania úradných dokumentov. Makó tiež vypovedal, že mu bývalý špeciálny prokurátor pomáhal zbaviť sa podozrení z prípravy vraždy vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Čurillu, sprístupnením celého vyšetrovacieho spisu. Dozorový prokurátor v tejto veci Bohdan Čeľovský v utorok (13. 7.) informoval, že vyšetrovací spis k príprave vraždy vyšetrovateľa Čurillu sa v súčasnosti nachádza na Úrade inšpekčnej služby.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala Dušana K. koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po vznesení obvinenia. Bývalý špeciálny prokurátor čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Tvrdí, že je nevinný.



Dušan K. tvrdí, že dôvody väzby pominuli, ponúka peňažnú záruku 70.000 eur



Bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. tvrdí, že kolúzne a preventívne dôvody väzby v jeho prípade pominuli. Navrhuje ju nahradiť tzv. elektronickým monitorovacím zariadením či dostupnými nástrojmi. Ponúka peňažnú záruku vo výške 70.000 eur, ak by mu na to uvoľnili zaistený majetok. Vyplýva to zo žiadosti o prepustenie, ktorú predniesla počas procesu na Špecializovanom trestnom súde sudkyňa Pamela Záleská. Prokurátor s prepustením nesúhlasí.



Dušan K. argumentuje, že sa doteraz nedopustil kolúzneho správania, teda že by ovplyvňoval svedkov. „Vzhľadom na to, že na hlavnom pojednávaní boli vypočutí všetci kľúčoví svedkovia podľa obžaloby, tak ako ich navrhoval pán prokurátor, domnievam sa, že dôvod kolúznej väzby u mňa neexistuje,“ povedal. V súvislosti s možným pokračovaním v trestnej činnosti poukázal na to, že funkcie špeciálneho prokurátora sa vzdal a nie je už verejným činiteľom.



Poukázal na to, že v kolúznej väzbe bude už deväť mesiacov. Vplyv to má mať nielen na neho, ale aj na jeho rodinu. „Pán prokurátor prednedávnom zaistil aj účty, kde manželka, ktorá sa stará o svojho 85-ročného otca, zostala prakticky bez prostriedkov, keďže na tie účty šiel môj a jej plat,“ poznamenal.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek tvrdí, že dôvody väzby Dušana K. naďalej trvajú. „Dôležitou skutočnosťou je, že doteraz nebolo dokončené dokazovanie súdneho konania,“ zdôraznil s tým, že obsah podanej obžaloby sa potvrdzuje. Podotkol, že voči Dušanovi K. bolo vznesené obvinenie aj v ďalších dvoch veciach. Navrhuje zamietnuť žiadosť o prepustenie z väzby, rovnako tak aj peňažnú záruku a nahradenie väzby.



V procese s Dušanom K. navrhujú vypočuť J. Čižnára či dvoch šéfov SIS



Dozorový prokurátor navrhuje v procese s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. vypočuť bývalého generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Obhajoba chce okrem iných vypočuť sudcu Najvyššieho súdu (NS) SR Juraja Klimenta, šéfa Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu či bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra P., ktorý je aktuálne vo väzbe, ako aj súčasného Michala Aláča.



Obhajoba Dušana K. žiada okrem iných i vypočutie bývalého policajného funkcionára Norberta Paksiho. „Čo sa týka obstarania listinných dôkazov, navrhujeme obstarať a prečítať listiny v súvislosti s rozhodovaním o väzbe Ľubomíra Kudličku od jeho zadržania v októbri 2019 do súčasnosti,“ povedal obhajca obžalovaného Erik Magál.



Žiada tiež o prečítanie dokumentov o prepustení z väzby na slobodu v prípadoch už zosnulého Františka Böhma, bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa a niekdajšieho člena skupiny takáčovcov Mateja Zemana. Chce čítať aj SMS komunikáciu medzi vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jánom Čurillom a bývalým operatívcom Jánom Kaľavským. Tiež aktuálny vyšetrovací spis prípravy vraždy Čurillu vrátane rozhodnutia o zastavení trestného stíhania.



Súd má na návrh obžaloby tiež zistiť v Slovenskej informačnej službe (SIS), či bol kajúcnik Makó povinný zachovávať mlčanlivosť.