VIDEO: Kajetán K. zostáva vo väzbe

Banská Bystrica 30. júna (TASR) – Bývalý predseda Správy štátnych hmotných (SŠHR) SR rezerv Kajetán K. zostáva vo väzbe. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica.



Kajetána K. obvinil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry z prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti, sudca ho vzal do tzv. kolúznej väzby 23. apríla. Utorňajšie rozhodnutie nie je právoplatné, obvinený podal voči nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd (NS) SR.







Ako konštatoval právny zástupca Kajetána K. Rastislav Palovič, sudca pre prípravné konanie ŠTS zamietol žiadosť obvineného z väzby a ani ju nenahradil.



„Úprimne, je to pre mňa paradoxné rozhodnutie, lebo sudca mi vo väčšej časti dal za pravdu, napríklad najmä čo sa týka môjho názoru, že dôvodnosť obvinenia zoslabla. Ponechal ho vo väzbe, respektíve zamietol našu žiadosť z dôvodu, že treba vykonať ešte niektoré nevyhnutné úkony s tým, že dôrazne upozornil prokurátora, že ich treba vykonať čo najskôr, rádovo v najbližších dňoch," zdôraznil Palovič.



Pripomenul tiež, že vypovedali už všetci kľúčoví svedkovia a jeho klient stále trvá na svojej nevine.



Ako pre TASR spresnila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková, sudca zamietol žiadosť obvineného, keďže podľa neho naďalej trvá dôvod kolúznej väzby, a to obava z možného ovplyvňovania svedkov.



Kajetán K. bol predsedom SŠHR. Nová vláda ho odvolala 24. marca. Dôvodom boli pochybenia pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu. Obvinený odmieta obvinenia súvisiace s uzavretím zmlúv SŠHR, ako aj podozrenia spojené s dvoma bytmi, ktoré kúpil jeho syn.



Národná kriminálna agentúra ešte v marci začala trestné konanie pre medializované informácie o pochybeniach SŠHR pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a kúpe bytov na Konventnej ulici v Bratislave.