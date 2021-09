Dušan K. odmieta činnosť pre skupinu takáčovcov

Pezinok 17. septembra (TASR) – Obžalovaný bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. odmieta, že by vyvíjal v prospech zločineckej skupiny takáčovcov činnosť, ktorá by sťažovala dokumentovanie trestnej činnosti tejto skupiny. Tvrdí, že za jeho pôsobenia vo funkcii špeciálneho prokurátora bola táto, a nielen táto, zločinecká skupina rozložená. Povedal to v piatok vo svojej záverečnej reči na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku.



„Z obžaloby nie je možné zistiť miesto, ani čas a ani to, kto sú osoby, ktorým som mal dávať informácie," zdôraznil. Vyhlásil, že obžaloba vychádza najmä z výpovede svedka Mateja Z., ktorý je v súčasnosti obvinený aj vo veci manipulovania výpovedí. Odmietol tvrdenie, že mal byť pre túto skupinu činný dlhodobejšie. Dušan K. sa v tejto súvislosti pýta, prečo nie sú tvrdenia Mateja Z. podporené aj výstupmi z tzv. odposluchov, ak boli na takmer celú skupinu takáčovcov nasadené.



„Matej Z. je asi šikovný, ale aj notorický klamár. Pretože čo výpoveď, to iné skutočnosti," podotkol. Tvrdí, že s bývalým šéfom takáčovcov Ľubomírom Kudličkom, ktorému mal podľa obžaloby v roku 2017 vybaviť za províziu prepustenie z väzby, sa nepozná. Podotkol, že Mateja Z. nemohol Kudlička zoznámiť s podnikateľom Viliamom Ružičkom vo februári 2017, keďže vtedy bol bývalý šéf takáčovcov vo väzbe. Ružička na júlovom pojednávaní odmietol, že by s Dušanom K. riešil pomoc pre Kudličku.



Sťažnosť proti prepusteniu Kudličku z väzby nepodala vtedajšia prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry Blanka Godžová. Dušan K. nechápe, prečo by mal byť podaný opravný prostriedok, keď rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie je zákonné. V tom čase adresovala Generálna prokuratúra SR podnet ministerstvu spravodlivosti s upozornením na nezákonnosť postupu sudcu pre prípravné konanie pri prepustení Kudličku z väzby.



Bývalý špeciálny prokurátor opakovane poukazuje na rozpory vo výpovediach svedkov. Okrem iného uviedol, že už zosnulý František Böhm ho v roku 2017 nemohol vidieť s vtedajším šéfom Kriminálneho úradu Finančnej správy (KÚFS) Ľudovítom Makóom v bratislavskej reštaurácii Towers. Tvrdí, že sa prvý raz v tejto reštaurácii stretli asi až v roku 2019. Podľa obžaloby mu mal Makó v tejto reštaurácii odovzdať 50.000 eur za vybavenie nepodania sťažnosti voči prepusteniu Kudličku z väzby. Kritizoval, že sa súd venoval na pojednávaniach prevažne nepodaniu sťažnosti namiesto toho, aby kládol dôraz na údajné korupčné správanie.



Vyšetrovanie skutku, keď mal Dušan K. vyniesť Makóovi spisový materiál a uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci, kde bol Makó podozrivý z nepriamej korupcie, považuje bývalý špeciálny prokurátor za predčasne ukončené. Tvrdí, že obvinenie je postavené len na Makóovej výpovedi. To isté podotýka aj v súvislosti so štvrtým skutkom, ktorý mu kladie obžaloba za vinu. Ten sa týka vynesenia utajovanej skutočnosti v trestnej veci prípravy úkladnej vraždy vyšetrovateľa. Makóovi mal povedať, či je v tejto súvislosti odpočúvaný.



Dušan K. na začiatku svojej záverečnej reči uviedol, že je presvedčený o svojej nevine. Kritizoval súdny proces, ktorý podľa neho nebol spravodlivý a domnieva sa, že boli porušené jeho práva v prípade obhajoby. Sudkyni vyčíta zaujatosť voči jeho osobe i jeho obhajcom. Zároveň vyhlásil, že sa v plnej miere pridržiava stanoviska svojich obhajcov, ktorí žiadajú jeho oslobodenie spod obžaloby.



Národná kriminálna agentúra zadržala Dušana K. koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po vznesení obvinenia. Čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Vo väzbe je od októbra minulého roka.