ŠTS: Expolicajt Ján K. je vinný z korupcie, dostal sedem rokov

Pezinok 18. júla (TASR) - Exšéf bratislavských operatívcov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ján K. je vinný z korupcie a vyzrádzania informácií z prostredia polície. Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku mu vymeral úhrnný sedemročný nepodmienečný trest odňatia slobody a peňažný trest 5000 eur. Utorkové rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné.



Trest by si mal obžalovaný odpykať vo väznici s minimálnym stupňom stráženia. V prípade nezaplatenia peňažného trestu dostal aj päťmesačný náhradný trest väzenia.



Samosudca Miroslav Mazúch uznal obžalovaného za vinného z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku, zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Tiež zo spáchania zločinu marenia spravodlivosti.



V ústnom zdôvodnení rozhodnutia Mazúch uviedol, že obžalovaného usvedčujú viaceré svedecké výpovede. Okrem iných aj Borisa Beňu, ktorý už bol v minulosti odsúdený a "výpoveďou v tomto trestnom konaní nedosiahol žiadne benefity".



Dodal, že v prípravnom konaní usvedčoval obžalovaného z páchania trestnej činnosti aj expolicajt Marián K. "Svedok na hlavnom pojednávaní svoju výpoveď zmenil, avšak dostatočne nevedel vysvetliť podstatné rozpory medzi jeho výpoveďou z hlavného pojednávania a jeho výpoveďou z prípravného konania," zdôvodnil Mazúch skutočnosť, prečo vyhodnotil ako hodnovernú výpoveď Mariána K. z prípravného konania.



Tretím svedectvom, ktoré viedlo k stíhaniu Jána K., je výpoveď Petra P. alias Tigra. Podľa sudcu tento svedok potvrdzoval výpovede Beňu a Mariána K. z prípravného konania a v celom priebehu konania vypovedal rovnako. Jána K. podľa sudcu usvedčujú aj ďalšie dôkazy.



"S týmto rozsudkom sa rozhodne nestotožňujem," reagovala obhajkyňa obžalovaného Eva Mišíková. Má pochybnosti o tom, akým spôsobom boli jednotlivé dôkazy súdom vyhodnotené. "Využila som možnosť podať odvolanie, tak čo do výroku o vine, ako aj do výroku o treste a, samozrejme, aj voči konaniu, ktoré predchádzalo vydaniu tohto rozhodnutia," povedala.



Obžalovaný sa na pojednávaniach osobne nezúčastňuje, keďže sa nachádza v Bosne a Hercegovine, kde požiadal o azyl. Podozrenia z korupcie a vynášania dôverných informácií z prostredia polície v minulosti odmietol.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ladislav Masár navrhoval uložiť deväťročný trest väzenia a peňažný trest 5000 eur. Mišíková považuje obžalobu podanú na Jána K. za nedôvodnú a nezákonnú. Navrhovala, aby súd jej klienta oslobodil.



Masár vníma uložený sedemročný trest väzenia za nízky. "V tomto prípade ide o vysokopostaveného príslušníka Policajného zboru, nebolo to jednorazové zakopnutie, trvalo to pomerne dlhý čas," zdôraznil.



Podľa obžaloby mal Ján K. od novembra 2019 do marca 2021 prijať od Petra P. alias Tigra hotovosť či mobilný telefón ako protihodnotu za poskytovanie informácií z prostredia NAKA. Petrovi P. mal okrem iného vyzradiť informácie o pripravovaných vyšetrovacích alebo operatívnych úkonoch voči nemu i skupine takáčovcov.



Peter P. mal za to podľa obžaloby Jánovi K. zabezpečiť aj výmenu kuchynských okien na chate alebo kúpu a servis auta. Informácie o pripravovaných akciách Očistec či Judáš mal podľa obžaloby poskytnúť Ján K. i ďalším neoprávneným osobám.



