ŠTS: Expríslušník SIS M. Ciriak dostal za korupciu podmienečný trest

Pezinok 19. júla (TASR) - Bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS) Martin Ciriak dostal za prijímanie úplatku trojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou štyri roky. Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku mu vymeral aj trest prepadnutia veci, konkrétne mobilného telefónu a 800 eur. V skúšobnej dobe sa musí podrobiť probačnému dohľadu. Stredajšie rozhodnutie je právoplatné, procesné strany sa vzdali práva na odvolanie.



Ciriak má tiež povinnosť podrobiť sa výchovnému programu, súčasťou ktorého bude aj účasť na hlavnom pojednávaní v korupčných trestných veciach. Súd pristúpil k mimoriadnemu zníženiu trestu. Nezistil žiadne priťažujúce okolnosti, naopak, konštatoval viaceré poľahčujúce okolnosti. Keďže sa Ciriak k trestnej činnosti priznal, súd vykonával len dokazovanie vedúce k uloženiu trestu.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Matej Izakovič navrhoval minimálne 40-mesačný trest väzenia. Ak by súd pristúpil k mimoriadnemu zníženiu trestu, navrhol uložiť prísny podmienečný trest odňatia slobody.



"Súd sa priklonil k druhej alternatíve, trest považujem za zákonný a vzhľadom na skutočnosti, ktoré aj dnes odzneli, za dôvodný," podotkol prokurátor s tým, že nebol dôvod navrhovať peňažný trest. "Došlo k uloženiu prepadnutia finančnej čiastky, ktorá bola zaistená u obžalovaného a ktorá mala pochádzať z trestnej činnosti," dodal.



Obhajca Namir Alyasry navrhol súdu využiť mimoriadne zníženie trestu v podobe uloženia podmienečného trestu odňatia slobody. Ciriak sa ospravedlnil za svoje konanie, ktoré označil za vysoko neprofesionálne. Rozhodnutie súdu považuje za zákonné a spravodlivé.



Ciriak sa ako príslušník SIS dohodol, že mu bude podnikateľ Rajmund R. poskytovať 1000 eur mesačne za krytie, ak by prišlo k jeho rozpracovaniu. Podnikateľa mal zaevidovať aj ako informátora SIS. Celkovo mal prijať finančné prostriedky vo výške 24.000 eur.