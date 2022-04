ŠTS: J. Rovčaninová z kauzy Mýtnik dostala trojročný podmienečný trest

Pezinok 11. apríla (TASR) – Podnikateľka Jana Rovčaninová z kauzy Mýtnik dostala pre zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spolupáchateľstvom trojročný podmienečný trest odňatia slobody s päťročným odkladom. Tiež probačný dohľad i peňažný trest vo výške 20.000 eur a v prípade jeho nezaplatenia 18-mesačný náhradný trest odňatia slobody. Zároveň má šesťročný zákaz pôsobiť v štatutárnom orgáne obchodných spoločností. V pondelok o tom rozhodla sudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, keď schválila dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a obvinenou. Rozhodnutie je právoplatné.



Sudkyňa uviedla, že Rovčaninová uzatvorila v decembri 2013 ako vtedajšia konateľka firmy Allexis zmluvy na dodanie IT systémov pre Finančnú správu (FS). Prokurátor ÚŠP priblížil, že dodávateľ mal byť vopred dohodnutý a mal sa obísť postup verejného obstarávania „tým, že účelovo vytvorili domnienku existencie podmienok na výnimku z verejného obstarávania“. Vtedajší šéf FS František I. mal na to podľa prokurátora aj vytvoriť organizačnú štruktúru na čele s bývalým viceprezidentom FS Danielom Č., ktorý mal napomôcť k obstaraniu IT systémov. Na ich dodávke sa mali dohodnúť s podnikateľom Michalom S.



Súd mimoriadne znížil trest aj v súvislosti s tým, že Rovčaninová mala konať na základe pokynov od Michala S. Tiež pre časový odstup od spáchania skutku.



„Bol uložený trest, ktorý zohľadňoval mieru účasti a najmä mieru zavinenia obvinenej na danom skutku,“ reagoval po rozhodnutí prokurátor Ondrej Repa. Ako priblížil, z troch akcií Mýtnik sú momentálne právoplatne odsúdené tri osoby.



V kauze Mýtnik podal vo februári prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry obžalobu na šesť osôb pre päť skutkov. Týka sa ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti. Počas vyšetrovania vylúčili 11 trestných vecí na samostatné konania. Prokuratúra vo februári informovala, že výška škody presiahla 45 miliónov eur bez DPH. V prípade machinácií vo verejnom obstarávaní a verejnej dražbe má ísť o škodu minimálne 1,3 milióna eur bez DPH.