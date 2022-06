ŠTS: Konfrontácia exsiskára Ľubomíra A. a Ľ. Makóa priniesla rozpory

Banská Bystrica 13. júna (TASR) – Konfrontáciou obžalovaného exšéfa kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Ľubomíra A. a medzi svedkom, bývalým riaditeľom Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítom Makóom, pokračovalo v pondelok hlavné pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica.



Ľubomír A. čelí obžalobe z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu vydierania, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zločinu podplácania. Tvrdí, že je nevinný, nič nespáchal a skutky sa nestali. Obvinili ho v rámci policajnej akcie Babylon.



Obaja sa v pondelok v súdnej sieni slovne pochytili. Makó totiž hovorí, že obžalovaný mu údajne núkal 200.000 alebo 300.000 eur, ktoré vnímal ako všimné za to, že vybaví isté záležitosti daňového charakteru. Záznam z toho neurobil a neoznámil to ani ďalším orgánom.



"Ste notorický klamár, prečo tak flagrantne klamete? Nechápem prečo," reagoval počas konfrontácie Ľubomír A.



"Aj po konfrontácii zostali rozpory medzi mojím klientom a svedkom a sú ešte rozsiahlejšie, a to jednak, čo do miesta stretnutia aj obsahu. Dokonca dnes sa zistilo, že boli až tri, hoci pôvodne sa hovorilo o dvoch stretnutiach. Sú hrubé rozpory v skutkovom deji. Navyše, dozvedel som sa kľúčovú informáciu, že svedok nehovorí pravdu, ale nemám ešte súhlas od klienta o tom hovoriť," reagoval obhajca Ondrej Urban.



Obhajoba má viaceré návrhy na doplnenie dokazovania, zatiaľ ešte nemá odpoveď, či ich súd vykoná.



Podľa obžaloby mal Ľubomír A. spoločne s ďalšími dvoma mužmi vydierať majiteľa spoločnosti Podtatranská hydina Pavla Konkoľa, ktorý bol obvinený v inej daňovej trestnej činnosti. Od podnikateľa mali obžalovaní žiadať úplatky výmenou za to, že polícia nebude vyšetrovať podozrenia v jeho firmách.



Poškodená strana si v rámci konania uplatňuje náhradu škody voči obžalovaným vo výške 1.750.000 eur.