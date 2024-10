Muža, ktorý mal na internete schvaľovať atentát na Fica, dali do väzby

Bratislava 4. októbra (TASR) - Muža, ktorý mal na sociálnej sieti schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), vzali do väzby. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Katarína Kudjáková.



Ako hovorkyňa ďalej priblížila, dôvodom väzby pre J. K. je obava z možného úteku a z pokračovania v trestnej činnosti. "Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, keďže obvinený proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR," doplnila hovorkyňa.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vo štvrtok (3. 10.) informoval o obvinení muža s iniciálami J. K. Podľa ministra stand-up komik vo vystúpení tvrdil, že atentát na premiéra bol morálnym zlyhaním. Šutaj Eštok tiež povedal, že v príbytku muža, ktorého policajti obvinili, našli fotografie politikov. Na sociálnej sieti vo videu J. K. uviedol, že atentátnik mal Fica trafiť do čela. Prípad je podľa ministra z 1. októbra a muža obvinili z trestného činu niektorých foriem účasti na terorizme.



Premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej 15. mája útočník Juraj C. Je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Streľbou zblízka útočník spôsobil Ficovi viaceré vážne zranenia.