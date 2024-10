Na procese v drogovej kauze priznali dvaja obžalovaní vinu

Pezinok 3. októbra (TASR) - Na štvrtkovom hlavnom pojednávaní v prípade rozsiahlej drogovej trestnej činnosti priznali dvaja z piatich obžalovaných vinu. Prednesené boli aj záverečné reči. Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) odročil proces na piatok (4. 10.), keď má byť vyhlásený rozsudok. S ostatnými obžalovanými má proces pokračovať 17. októbra.



Obžalovaní M. G. a T. B., ktorí priznali vinu, odmietli vypovedať. Prokurátor pre nich navrhol trest odňatia slobody v trvaní 80 mesiacov s minimálnym stupňom stráženia, prepadnutie veci, ochranný dohľad v trvaní dvoch rokov a zákaz vo vzťahu k spoluobžalovaným. Obaja obžalovaní v ich záverečnej reči svoje činy oľutovali.



Obžalovaný A. G. odmietol urobiť vyhlásenie o vine alebo nevine a A. S. vyhlásil, že je nevinný. Obaja odmietli vypovedať.



Podľa prokuratúry mali obžalovaní pašovať približne 2,7 tony kokaínu a 3,48 tony hašišu na územie SR a následne distribuovať tieto drogy do rôznych krajín Európy. Činnosť mali vykonávať ako zločinecká skupina.



"V dlhšom časovom období, minimálne teda v rokoch 2020 až 2022, ale pravdepodobne aj predtým, fungovala zločinecká skupina, ktorá sa zaoberala hlavne obchodom, a to nelegálnou formou, s omamnými a so psychotropnými látkami, ktoré vo veľkom rozsahu dovážali z rôznych krajín a hlavne teda z Brazílie a iných, či už išlo o hašiš alebo kokaín, do Európy. A to so zapojením štruktúr pôsobiacich v Slovenskej republike, ktorých súčasťou boli aj niektorí obžalovaní a ktorí sa v podstate podieľali na tom dovoze a následnej distribúcii do iných krajín v rámci Európy týchto omamných psychotropných látok," priblížil pre médiá prokurátor Vladimír Priecel.



Ako ďalej opísal, drogy mali byť prepravované "sofistikovanou" formou a ukryté v žulových doskách alebo v iných produktoch, ktoré mohli budiť dojem legálneho obchodu.



Obhajca obžalovaných A. S. a M. K. Viktor Križiak tvrdil, že obžaloba je postavená na vymyslených tvrdeniach kajúcnika bez akéhokoľvek iného dôkazu.