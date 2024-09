Na tohtotýždňových pojednávaniach s Róbertom L. vypočúvali svedkov

Bratislava 20. septembra (TASR) - Na tohtotýždňových pojednávaniach s obžalovaným Róbertom L. v kauze viacerých mafiánskych vrážd vykonali výsluchy svedkov. Jeden výsluch vykonali cez telemost. Tiež sa čítali znalecké posudky. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Katarína Kudjáková.



Ďalšie termíny hlavného pojednávania sú vytýčené na október a november. Vyplýva to z ich rozpisu zverejneného na webe Ministerstva spravodlivosti SR.



Róbert L. alias Kýbel je považovaný za bosa bratislavskej skupiny sýkorovcov. Pôvodne bol Róbert L. v roku 2018 odsúdený na doživotie spolu s ďalším členom skupiny Ivanom Cupperom, prezývaným Vincko. Odsúdené boli aj ďalšie osoby. Najvyšší súd v závere marca Róbertovi L. doživotie zrušil. Svoje rozhodnutie zdôvodnil zistením porušenia zákona v neprospech obvineného. Stíhaný je vo väzbe. Vinu odmieta.



Obžaloba súvisí s vraždami z rokov 1998 a 1999 - Eduarda a Róberta Diničovcov, Romana Deáka, Alojza Házyho, Dalera Hlavačku, Miloša Piliara i so zločinom založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.