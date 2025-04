ŠTS nezastavil stíhanie guvernéra Kažimíra, doplní sa však dokazovanie

Pezinok 25. apríla (TASR) - Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku Milan Cisarik nevyhovel návrhu obhajoby a nezastavil trestné stíhanie obžalovaného guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Kažimíra pre premlčanie v korupčnej kauze. Do úvahy totiž podľa sudcu prichádza aj právna kvalifikácia, ktorá súvisí s poškodzovaním finančných záujmov EÚ.



„Podľa môjho názoru nie je možné trestné stíhanie obžalovaného v tomto štádiu zastaviť, pretože prichádza do úvahy právna kvalifikácia podľa paragrafu 334 Trestného zákona,“ vysvetlil sudca. Zároveň dal obhajobe lehotu na vyjadrenie k tomuto rozhodnutiu a piatkové hlavné pojednávanie preto krátko po jeho začiatku prerušil do 23. mája. Procesné strany majú desaťdňovú lehotu na predloženie návrhov na doplnenie dokazovania.



„Je to nová skutočnosť, nové právne posúdenie. Po tom, čo oboznámime klienta s postupom súdu, sa s výzvou súdu vysporiadame, zašleme súdu prípadné návrhy, ak to bude potrebné,“ povedal obhajca obžalovaného Ondrej Mularčík. Nemyslí si však, že deklarovaná právna kvalifikácia je správna. Kažimír sa na piatkovom hlavnom pojednávaní osobne nezúčastnil, svoju neúčasť ospravedlnil pracovnou cestou v USA.



Podľa obžaloby Kažimír ešte ako minister financií opakovane požadoval od vtedajšieho šéfa finančnej správy Františka Imreczeho, aby okrem iného zabezpečil prednostné vyplatenie vratiek DPH viacerým firmám v objeme vyše troch miliónov eur. Imreczemu mal odovzdať úplatok 48.000 eur.



Kažimír na začiatku súdneho procesu vyhlásil, že je nevinný a obžalobu považuje za nezákonnú. Tvrdil, že nikdy neovplyvňoval žiadne daňové konanie v prospech a ani v neprospech žiadneho daňovníka. Zdôraznil, že Imreczemu, ktorý sa priznáva k prijatiu úplatku, žiadne finančné prostriedky neodovzdal.



Guvernéra NBS opätovne obvinili z prečinu podplácania na jeseň 2022. Predtým mu obvinenie zrušila Generálna prokuratúra SR. V apríli 2023 vydal sudca ŠTS trestný rozkaz, ktorým Kažimíra neprávoplatne uznal za vinného z podplácania a uložil mu peňažný trest vo výške 100.000 eur. Keďže prokuratúra aj obžalovaný podali proti trestnému rozkazu odpor, koná sa hlavné pojednávanie.