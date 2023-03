ŠTS odsúdil Sheilu Sz., obžalovanú z extrémizmu, na tri roky väzenia

Banská Bystrica 1. marca (TASR) – Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica odsúdil v stredu Sheilu Sz., obžalovanú z extrémistickej trestnej činnosti a nebezpečného vyhrážania, na spoločný súhrnný trest odňatia slobody v trvaní troch rokov. Odpyká si ho vo väzení s minimálnym stupňom stráženia. Rozsudok nie je právoplatný, obžalovaná podala odvolanie, prokurátor si ponechal lehotu.



Hlavné pojednávanie sa v stredu začalo aj skončilo. Sheila Sz. pred súdom vyhlásila, že je nevinná. Nepoprela to, čo urobila, nevníma to však ako spáchanie trestného činu. Sheila Sz. sa zviditeľnila na internete nenávistnými vyjadreniami a videom voči moslimom v roku 2017. Ukazovala na ňom korán, vytrhala z neho strany, ktoré zapálila, a roztrhanú knihu pomočila.



"Prejednávaná kauza poukazuje na skutočnosť, že silné reči, z ktorých sála nenávisť voči určitej skupine obyvateľstva, môže doviesť páchateľa do väzenia," reagoval po rozsudku prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. V záverečnej reči navrhoval pre Sheilu Sz. päťročný trest. Hrozilo jej až osem rokov.



Podľa znalkyne obžalovaná trpí závažnou duševnou poruchou, lieči sa a je pod dohľadom psychiatrov. Choroba nemá vplyv na jej ovládacie a rozpoznávacie schopnosti, chápala zmysel trestného konania.