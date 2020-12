Súd bude opäť rozhodovať o úplatkoch ruských podnikateľov

Bratislava 6. decembra (TASR) - V pondelok ráno by sa mala pred senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku postaviť dvojica ruských podnikateľov Alexander a Sergej S. Potvrdila to pre TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjaková. Dvojica je obvinená z ekonomickej trestnej činnosti.



Najvyšší súd (NS) začiatkom septembra zrušil pôvodný oslobodzujúci rozsudok nad dvojicou. Urobil tak na základe dovolania exministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej. NS SR tak prikázal ŠTS, aby v úplatkárskej kauze, v ktorej bol odsúdený bývalý riaditeľ Daňového úradu v Dunajskej Strede Dušan Klvaňa, nanovo rozhodol. Súdy sa podľa dovolacieho senátu NS SR nedostatočne vyrovnali so svedeckými výpoveďami.



Hlavné pojednávanie s ruskými podnikateľmi malo byť pôvodne v polovici novembra, pre ospravedlnenie obhajcu obžalovaného sa však zrušilo a súd vytýčil nový termín.



NS SR pôvodne v novembri 2016 oslobodil podnikateľov v prípade podplácania Klvaňu. Podnikatelia si podľa obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v apríli a máji 2010 zabezpečili neoprávnené vyplatenie nadmerných odpočtov DPH vo výške 443.000 eur. Za desaťpercentnú províziu mal vyplatenie zabezpečiť práve Klvaňa. Úplatok mal exriaditeľ prevziať osobne. Z titulu svojej funkcie mal zabezpečiť bezproblémové vyplatenie nadmerných odpočtov a zároveň včas poskytovať služobné informácie o dožiadaniach z iných daňových úradov a polície.



Klvaňu NS SR v decembri 2015 odsúdil na sedemročný trest odňatia slobody práve za prijaté úplatky od podnikateľov.