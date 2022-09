Súd oslobodil spod obžaloby bývalú sudkyňu Evu K.

Banská Bystrica 8. septembra (TASR) – Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica v korupčnej kauze oslobodil spod obžaloby bývalú šéfku Krajského súdu (KS) v Žiline Evu K. Rozhodnutie nie je právoplatné.



Podľa obžaloby mala Eva K. brať v minulosti úplatky za to, že rozhodovala v prospech trestne stíhaných osôb. Spáchanie akejkoľvek trestnej činnosti pred súdom poprela. Obhajca obžalovanej navrhoval oslobodenie spod obžaloby. Tú označil za nedôvodnú, keďže neboli zrejmé konkrétne skutočnosti, pre ktoré by sa mala bývalá sudkyňa dopustiť trestnej činnosti. Kľúčovým svedkom v jej procese bol právoplatne odsúdený exsudca Pavol Polka, ktorý mal nosiť peniaze. Prokurátor pre ňu navrhoval sedem rokov väzenia.



Evu K. zadržala Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Plevel 2 v roku 2021. Bývalá sudkyňa mala od februára 2015 do augusta 2019 za peňažné úplatky rozhodovať trestné veci na žilinskom KS v prospech trestne stíhaných osôb. Skončila vo väzbe z dôvodu možného ovplyvňovania svedkov.



Eva K. nastúpila na súd v roku 1984 a v roku 2012 sa stala predsedníčkou KS v Žiline.