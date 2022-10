ŠTS otvoril proces v kauze Mýtnik, medzi obžalovanými je aj Jozef B.

Banská Bystrica 10. októbra (TASR) – Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces so šiestimi obžalovanými v kauze Mýtnik, podnikateľom Jozefom B., jeho synom Jozefom B. mladším, bývalým štátnym tajomníkom ministerstva financií Radkom K., podnikateľom Martinom B., Milanom G. a Miroslavom S. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) ich viní z ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti.



Ešte pred začiatkom hlavného pojednávania Michal Mandzák, advokát Jozefa B. a Jozefa B. ml., informoval, že minulý týždeň podal na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie pre dôvodné podozrenie z legalizácie príjmov z trestnej činnosti. "Ide o fiktívny reťazec, kde na začiatku bol Michal S., ktorý je podľa obvinenia v kauze Daniari hlavou zločineckej skupiny, ktorá pripravila štátny rozpočet o 19 miliónov eur na vratkách DPH, a na konci je výber hotovosti z bankomatu. Sú dôvodné podozrenia, že tieto skutočnosti súvisia s manipuláciou kauzy Mýtnik a s korupčnou trestnou činnosťou," reagoval Mandzák. Michal S. je označovaný za kľúčového svedka v procese.



Ako Mandzák tiež konštatoval, zároveň budú navrhovať vypočuť predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO) a šéfa finančnej správy Jiřího Žežulku, "pretože taktiež existujú dôvodné podozrenia z korupčnej trestnej činnosti".



Podľa Mandzáka obaja jeho klienti popierajú spáchanie skutkov, tvrdia, že sú nevinní a sú pripravení aktívne sa brániť.



Šesť osôb čelí obžalobe z piatich skutkov. Podľa ÚŠP v jednom prípade ide o porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, v ďalšom skutku ide o legalizáciu príjmu z trestnej činnosti a v zostávajúcich troch o zločin prijímania úplatku.



"Predmetom obžaloby je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť súčasne neefektívne a nehospodárne. Na toto konanie mala nadväzovať legalizačná schéma, ktorej účelom malo byť nesprehľadnenie finančných tokov prostredníctvom zahraničných entít," tvrdí ÚŠP.