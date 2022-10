ŠTS: Podnikateľ Jozef B. z kauzy Mýtnik sa k výpovedi zatiaľ nedostal

Banská Bystrica 18. októbra (TASR) – Na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) pokračuje v utorok proces v kauze Mýtnik. Podozreniam z ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti čelí šesť osôb, medzi nimi aj podnikateľ Jozef B., jeho syn Jozef B. či bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K.



Ako prvý mal v utorok vypovedať podnikateľ Jozef B., k čomu si pripravil aj pomôcku v podobe obrazovej prezentácie na banneri, vypovedajúcej o obchodných vzťahoch medzi jednotlivými firmami. Obhajca právnika Martina B., obžalovaného z legalizácie príjmov z trestnej činnosti, však požiadal súd, aby umožnil jeho klientovi vypovedať ako prvému. Dôvodom bol zdravotný stav, ktorý vraj nie je dobrý.



"To, čo sa mi kladie za vinu, nezodpovedá skutočnosti. Moje konanie nespĺňa základné znaky akéhokoľvek trestného činu," konštatoval Martin B. Zdôraznil, že nebol členom žiadnej organizovanej skupiny. V tomto štádiu konania na otázky prokurátora odmietol odpovedať, urobí tak až v rámci vykonávania dokazovania.



Obhajcovia šestice obžalovaných, ktorí vinu odmietajú, už na začiatku procesu spochybnili obžalobu. Skutkovo a právne údajne nevymedzuje, v čom má spočívať trestnosť konania ich klientov. Podľa advokátov Jozefa B. nesedia v nej fakty, čísla, sumy, nevedia, čoho sa ich klient mal dopustiť. Prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v tejto súvislosti adresovali 16 otázok a ten im v utorok na ne odpovedal, ale zdôraznil, že je to "poslednýkrát, čo prokuratúra odpovedá na takto položené otázky".



Podnikateľ Jozef B. použil podobnú taktiku ako obžalovaný Martin B. Urobil iba spontánnu časť výpovede, na otázky prokurátora odmietol odpovedať, kým nebudú vypočutí svedkovia. Ako zdôraznil, nikdy nespáchal žiadny trestný čin, nelegalizoval príjmy z trestnej činnosti a nedopustil sa korupcie. Dôrazne sa ohradil voči obvineniam týkajúcim sa podozrivých IT tendrov na finančnej správe a zopakoval argumenty svojich obhajcov.



Obžaloba v tejto kauze sa týka piatich skutkov. V jednom ide o porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, v ďalšom o legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a v zostávajúcich o zločin prijímania úplatku. Okrem Jozefa B., jeho syna a Radka K. obvineniu čelí aj Martin B., Milan G. a Miroslav S.



"Predmetom obžaloby je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť súčasne neefektívne a nehospodárne. Na toto konanie mala nadväzovať legalizačná schéma, ktorej účelom malo byť nesprehľadnenie finančných tokov prostredníctvom zahraničných entít," tvrdí ÚŠP. Podľa neho v jednom zo skutkov bola ustálená škoda prevyšujúca sumu 45 miliónov eur.