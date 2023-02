ŠTS pojednával kauzu Jaroslava P., pôvodne odsúdeného za extrémizmus

Banská Bystrica 21. februára (TASR) – Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica v utorok pojednával kauzu obžalovaného hudobníka Jaroslava P., v ktorej ho pôvodne odsúdil za extrémizmus na úhrnný štvorročný trest odňatia slobody. Najvyšší súd (NS) SR však rozsudok zrušil a vlani v septembri vrátil kauzu späť na ŠTS.



Súd predtým uznal Jaroslava P. za vinného zo zločinu výroby a rozširovania extrémistických materiálov, ale podľa jeho obhajcu Adama Puškára ho odsúdil za extrémistickú skupinu, ktorá neexistovala, a za výrobu materiálov, ktoré extrémistickými nie sú. Opätovne žiadal oslobodenie svojho klienta spod obžaloby a prišiel aj s ďalšími návrhmi na doplnenie dokazovania. Proces bude pokračovať.



"Výroba extrémistického materiálu má spočívať vo vyobrazovaní symbolu čierneho slnka a kolovratu, čo je staroslovanský a starogermánsky symbol slnka. Za to dostal môj klient štyri roky natvrdo. NS SR však povedal, že extrémistická skupina sa nepreukázala a súd sa má vyrovnať s jednotlivými symbolmi, či sú alebo nie sú extrémistické, ale platiť to musí pre každého, teda bez ohľadu na používateľa. Nemôže byť tento symbol raz extrémistický a raz nie, buď to platí pre každého, alebo pre nikoho," konštatoval Puškár s tým, že v súvislosti s Jaroslavom P. znalci označili symboly za extrémistické. Súdu doložil viaceré prípady ich legálneho použitia v Nemecku, na Slovensku alebo v Česku z bižutérií, čajovní, obchodov či z počítačových hier.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu spolu na štyri fyzické osoby a jednu právnickú. V roku 2017 sa mali spolčiť s cieľom zabezpečenia výroby, ako i rozširovania extrémistických materiálov prostredníctvom internetu na sociálnej sieti. Výrobu a potlač rôzneho oblečenia s tematikou pravicového extrémizmu mali zabezpečovať dve osoby. Ďalšia mala prostredníctvom sociálnej siete ponúkať s cieľom predaja a distribúcie oblečenie osobám, a to vrátane ďalších predmetov, najmä CD nosičov a príveskov s extrémistickým obsahom, ktoré poštou odosielala štvrtá osoba.