ŠTS: Pojednávanie v kauze opäť zrušili, obžalovaný Jozef K. je PN

Banská Bystrica 1. decembra (TASR) - Hlavné pojednávanie v korupčnej kauze, ktorá súvisí s nelegálnou výrobou cigariet, sa na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v stredu (30. 11.) a ani vo štvrtok nekonalo. Podnikateľ Jozef K., obžalovaný z pokračovacieho zločinu podplácania, sa ospravedlnil z dôvodu práceneschopnosti. TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Na súd neprišiel ani v septembri z dôvodu, že je hospitalizovaný. Najbližšie pojednávanie je plánované 13. a 15. decembra.



Podľa Úradu špeciálnej prokuratúry skutkovo ide o poskytovanie úplatkov v období od konca roku 2016 do októbra 2019 v celkovej výške 490.000 eur. Cieľom bolo zabezpečiť bezproblémovú výrobu nelegálnych cigariet, teda aby nedošlo ku kontrolám zo strany Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS). Úplatky mali byť poskytované prostredníctvom sprostredkovateľa Františka B., ktorý mal 15-percentný podiel z uvedenej sumy.



V prípade podplácania mal vypovedať ako svedok aj bývalý šéf KÚFS Ľudovít Makó. V septembri prišiel na súd, ale k výpovedi sa nedostal.



V prípade uznania viny hrozí obžalovanému Jozefovi K. trest odňatia slobody od piatich do 12 rokov. Je známy z kauzy Slovenský Texas, ktorá súvisí s daňovými podvodmi s pohonnými látkami.