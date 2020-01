N. Bödör na súde poprel výpoveď P. Tótha, sledovanie novinárov odmieta

Vulgárna správa od Mariana K. bola o vyšetrovateľovi Gorily, vypovedal J. Haščák

Pezinok 20. januára (TASR) - Spolumajiteľ skupiny Penta Jaroslav Haščák sa nechce vyjadrovať k nahrávke z kauzy Gorila, ani ďalšímprípadom. Povedal to novinárom po výpovedi pred senátom Špecializovaného trestného súdu v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Odmieta však, že by ku Gorile neposkytol dôveryhodné vysvetlenia už predtým.Trvá tiež na tom, že v súvislosti s nahrávkou Gorily ho nikto nevydieral. Vo veci údajnej nahrávky bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku s obžalovaným Marianom K. o kauze Gorila už podľa svojich slov vypovedal.skonštatoval s tým, že to nie je o vyhýbaní sa odpovediam. Nahrávku z Gorily označuje Haščák ako údajnú, keďže sa podľa jeho slov nikdy nepotvrdila.Viaceré redakcie slovenských médií dostali vlani v októbri mailom link na zvukovú nahrávku, na ktorej má byť údajne zachytená kauza Gorila. Spis Gorila zverejnil anonym v decembri 2011, má zachytávať rozhovor medzi spolumajiteľom Penty Jaroslavom Haščákom a politikmi o províziách v štátnych obchodoch v rokoch 2005 a 2006. Haščák aj Penta autenticitu nahrávky spochybňujú. Nahrávku Gorily našla polícia v dome podnikateľa Mariana K. obžalovaného v prípade Kuciakovej vraždy.Denník N tiež získal 70-minútovú nahrávku rozhovoru bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku s Marianom K. Týkať sa má údajného Trnkovho pokusu o vydieranie Haščáka nahrávkou jeho rozhovoru v konšpiračnom byte z kauzy Gorila. Haščák sa ešte vtedy dištancoval od všetkých "domnelých aktivít", s ktorými má byť podľa komunikácie spájaný, a odmietol ich.Pezinok 20. januára (TASR) – Vulgárna sms správa, ktorú mesiac pred vraždou novinára Jána Kuciaka poslal obžalovaný Marian K. spolumajiteľovi Penty Jaroslavovi Haščákovi, bola o odstavení vyšetrovateľa kauzy Gorila Lukáša Kyselicu. Ozrejmil to vo výpovedi pred senátom Špecializovaného trestného súdu v kauze Kuciakovej vraždy. Kyselica vyšetroval aj prípravu vraždy Sylvie Volzovej, z ktorej je obžalovaný Pavol R. Spolu s Marianom K. čelia obžalobe aj v kauze falšovania zmeniek TV Markíza.Týždeň po smske mal Marian K. na osobnom stretnutí Haščákovi vysvetľovať, že Kyselica komunikuje s exsiskármi Pavlom Forischom, Stanislavom Žiaranom a Jánom Ferancom. Podľa Haščáka vydierali firmu Mecom z portfólia Penty na základe fiktívnej pohľadávky.uviedol Haščák. Ten vtedy zastupoval bývalého mafiánskeho bosa Mikuláša Černáka, ktorý bol jeden z kľúčových svedkov v kauze prípravy vraždy Volzovej.Haščák mal preto vyzvať Mariana K., aby sa obrátil na Inšpekčnú službu Ministerstva vnútra SR. To, že bolo spomínané stretnutie aj o Forischovi, korešponduje aj s obsahom ich komunikácie v šifrovanej aplikácii Threema. Autenticitu svojimi slovami potvrdil aj Haščák, ktorý priznal, že s Marianom K. komunikoval aj cez Threemu.S vysvetlením vulgárnej správy sa do veľkej miery stotožnili aj splnomocnenci poškodených Daniel Lipšic a Roman Kvasnica. Lipšic zároveň dodal, že považuje za dôležitý motív Mariana K. odstaviť Kyselicu z vyšetrovania vraždy Volzovej. Mal tým sledovať ochranu spoluobžalovaného Pavla R. v kauze falšovania zmeniek TV Markíza.Po obedovej prestávke by mali pred súdom vypovedať svedkovia, ktorí pracovali v golfovom rezorte v Báči. Marian K. je jeho spolumajiteľom a mali ho tam vidieť s obžalovanou Alenou Zs. Pred senát by sa mal postaviť i muž, ktorý upravoval hlaveň zbrane použitej pri vražde Kuciaka. Rovnako svedok, ktorý spozoroval auto použité pri vražde novinára.O zadržaní páchateľov vraždy novinára Jána Kuciaka sa rozprávalo verejne v bratislavských kaviarňach a reštauráciách. Pred senátom Špecializovaného trestného súdu to uviedol nitriansky podnikateľ Norbert Bödör v reakcii na otázku, odkiaľ vedel o pláne zadržať páchateľov, o čom vypovedal bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. Bödör však odmieta, že mal informácie z vyšetrovania vraždy a tvrdí, že Tóth pred súdom klamal.Bödör zároveň potvrdil, že pozná bývalého šéfa protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Róberta Krajmera, bývalého riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície Bernarda Slobodníka, ako aj policajta Milana Mihálika. Toho minulý rok zadržala polícia pre lustrácie novinárov. Bödör, ktorý je rodina s bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom, priznal, že sa stretávajú približne raz za dva týždne. Pozná aj exministra vnútra za Smer-SD Roberta Kaliňáka. Rovnako aj špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, avšak odmieta, že by uňho niekedy niečo vybavoval.Nitriansky podnikateľ na súde poprel, že by sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na sledovaní a lustráciách novinárov. Stretnutia s exsiskárom Tóthom po vražde nepoprel. Tóth ho mal žiadať, aby pomohol obžalovanému Marianovi K. vo väzbe. Bödör nevedel prokurátorovi povedať, prečo žiadal Tóth pomoc práve od neho.Počas jeho svedeckej výpovede požiadal právny zástupca poškodených Daniel Lipšic, aby sa čítala komunikácia obžalovaného Mariana K. cez aplikáciu Threema. Chcel s ňou Bödöra konfrontovať. Predsedníčka senátu Ružena Sabová to zatiaľ odmietla s odvolaním sa na zákonné predpoklady, a to poskytnutie prepisu a správy o získaní komunikácie. Postup senátu odmietol splnomocnenec Martiny Kušnírovej Roman Kvasnica bližšie komentovať, avšak dodal, že čo sa týka čítania Threemy, treba byť trpezlivý.reagoval Lipšic.Z vraždy novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní Marian K., Alena Zs., Tomáš Sz. a Miroslav M. Marian K. si mal podľa prokuratúry objednať Kuciakovu vraždu z pomsty za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti. Ku vražde novinára sa priznal Zoltán Andruskó, ktorý je za vraždu už právoplatne odsúdený po schválení dohody o vine a treste. Ku samotnej streľbe sa priznal Miroslav M., v prípade je naďalej obžalovaný. Údajný objednávateľ Marian K., sprostredkovateľka Alena Zs. a jeden z vykonávateľov Tomáš Sz. naďalej trvajú na svojej nevine.Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) otvoril pokračovanie hlavného pojednávania v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na súde sú prítomní aj spolumajiteľ finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák a nitriansky podnikateľ Norbert Bödör.Haščák pred vyšetrovateľom potvrdil, že sa pozná s obžalovaným Marianom K. približne 15 rokov. Mesiac pred vraždou novinára mu mal vulgárne napísať, že pracuje na niekoho odstránení. Podľa Haščákových slov z prípravného konania rozprával o dnes už bývalom vyšetrovateľovi kauzy Gorila Lukášovi Kyselicovi a jeho odstavení z vyšetrovania prípravy vraždy Sylvie Volzovej. Z tej je obžalovaný exriaditeľ TV Markíza Pavol R.Vypovedať má v pondelok pred súdom aj Bödör, ktorý sa podľa niekdajšieho príslušníka Slovenskej informačnej služby a exnovinára Petra Tótha skladal spolu s Marianom K. na sledovanie novinárov. Tóthovi sa mal zveriť aj so záujmom sledovať opozičných politikov aj členov Smeru-SD. Tóth je presvedčený, že sa Bödör na objednávke vraždy Kuciaka nepodieľal, mal však pravidelné informácie zo stavu vyšetrovania.