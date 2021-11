Súd predĺžil väzbu Jozefovi B., rozhodnutie nie je právoplatné

Bratislava 26. novembra (TASR) - Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku rozhodla o predĺžení väzby obvinenému podnikateľovi Jozefovi B. z kauzy Mýtnik. TASR o tom informoval advokát obvineného Ľudovít Štanglovič. Rozhodnutie nie je právoplatné.



Predĺžila mu väzbu z dôvodu možného ovplyvňovania svedkov, teda kolúznu väzbu. Sudkyňa nevyhovela návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), aby bol Jozef B. aj v útekovej väzbe. "Rozhodla tak s poukazom na nález ústavného súdu, ktorým vyslovil útekovú väzbu u môjho klienta ako protiústavnú," vysvetlil obhajca.



Rozhodnutie nie je právoplatné, obhajca podal voči nemu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd (NS) SR. Sudkyňa rozhodla na neverejnom zasadnutí, ako priblížil Štanglovič, v utorok (23.11.). O ďalších dôkazoch v kauze Jozefa B. majú v piatok predpoludním informovať prostredníctvom online tlačovej konferencie ďalší traja jeho obhajcovia Michal Mandzák, Jozef Kleberc a Štefan Kočan.



Podnikateľa obvinili a zadržali pri januárovej policajnej akcii Mýtnik. V rámci akcie obvinili aj jeho brata Petra B., exšéfa finančnej správy Františka I., bývalého šéfa IT sekcie finančnej správy Milana G. a konateľku IT spoločnosti Allexis Janu R. V novembri Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila v kauze Mýtnik aj Jozefa B. mladšieho, syna už obvineného Jozefa B.



Obvinenia všetkých zadržaných sa podľa polície týkali trestnej činnosti súvisiacej s machináciami pri verejnom obstarávaní a s korupciou. Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka neskôr zastavil trestné stíhanie Petra B. ako nedôvodné, a to pre absenciu dôkazov. Jozef B. mladší je obvinený z trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.