ŠTS predĺžil väzbu nitrianskemu podnikateľovi Norbertovi B. do apríla

Bratislava 15. januára (TASR) - Nitrianskemu podnikateľovi Norbertovi B. a podnikateľovi Petrovi K., ktorých zadržali v júli v rámci akcie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pod názvom Dobytkár, Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku predĺžil väzbu do apríla tohto roku.



"Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zo dňa 29. decembra 2020 na predĺženie lehoty trvania väzby v prípravnom konaní dňa 12. januára 2021 rozhodol, že predlžuje lehotu väzby u obvineného N. B., ako aj u obvineného P. K. do 1. apríla 2021. Sudca väzbu obvinených dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahradil," informovala TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Na predĺženie väzby upozornila TV Joj.



Ako dodala, rozhodnutie nie je právoplatné. Obvinení podali proti nemu sťažnosti, o ktorých rozhodne Najvyšší súd (NS) SR. O väzobnom stíhaní Norberta B. rozhodol NS SR pôvodne 9. júla a jeden deň nato zobral právoplatne do väzby aj Petra K. Zadržali ich v rámci spomínanej akcie Dobytkár 3. júla.



NS SR sa v júli zaoberal sťažnosťou, ktorú podal prokurátor ÚŠP voči rozhodnutiu sudcu pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, Michala Trubana, ktorý pôvodne Norberta B. do väzby nezobral. Na druhej strane však sudca vyhovel návrhu prokurátora v prípade spoluobvineného Petra K. a do väzby ho zobral. Obvinení v rámci akcie a väzobne stíhaní sú aj finančník Martin K. a bývalý riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Juraj K.



Táto dvojica je stíhaná pre pokračovací obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku spolupáchateľstvom. Polícia ich zadržala 22. apríla v rámci akcie Dobytkár. Počas nej NAKA obvinila 21 fyzických a sedem právnických osôb. Všetky čelia obvineniu z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Výška zdokumentovaných úplatkov dosiahla takmer 10,5 milióna eur. Väzobne stíhajú sedem ľudí.