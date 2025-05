Obžalovaný exminister Gábor G. považuje žalované skutky za vymyslené

Pezinok 21. mája (TASR) - Exminister spravodlivosti Gábor G., obžalovaný z prijímania úplatku, trvá na svojej nevine. Žalované skutky považuje za vymyslené. Povedal to počas stredajšieho výsluchu pred samosudcom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Obžalovaný využil svoje právo a rozhodol sa vypovedať až po skončení výsluchov svedkov a prečítaní listinných dôkazov.



„Naďalej platí, čo som povedal k obžalobe na začiatku súdneho procesu. A to, že nie je pravdou to, čo je uvedené v obžalobe,“ zdôraznil. Žalované skutky sú podľa neho vymyslené. „Týchto skutkov som sa teda ani logicky dopustiť nemohol,“ podotkol s tým, že s kľúčovým svedkom obžaloby Jánom Gajanom sa nepozná. Odmietol, že by si od neho vyžiadal alebo prijal úplatok. Na prípadné otázky sa rozhodol neodpovedať.



Samosudca ŠTS Miroslav Mazúch predostrel aj možnosť konfrontácie obžalovaného so svedkom Gajanom. „Na konfrontáciu nie sú splnené podmienky,“ reagoval právny zástupca obžalovaného Tomáš Rosina. Rozpory je podľa neho možné vyjasniť aj iným spôsobom. Druhá okolnosť, ktorá bráni konfrontácii, je podľa Rosinu odmietnutie obžalovaného odpovedať na otázky. „Podstatou konfrontácie je kladenie otázok,“ dodal.



Hlavné pojednávanie bolo v stredu približne o 17.00 h odročené. Najbližšie by mal súdny proces pokračovať 6. júna záverečnými rečami. Vyhlásenie rozsudku je predpokladané 11. júna.



Vyšetrovateľ niekdajšej Národnej kriminálnej agentúry obvinil Gábora G. z prijímania úplatku v roku 2022. Podľa obžaloby mal v roku 2018 prijať úplatok vo výške 50.000 eur za to, že zabezpečí odblokovanie rozhodovacích procesov v Slovenskom pozemkovom fonde. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody vo výmere jedného až piatich rokov. Voči Ladislavovi K., ktorý bol v prípade spoluobžalovaný, bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu premlčania.