Pondelok 13. október 2025
Proces v kauze vraždy podnikateľa J. Kaciana má pokračovať v novembri

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Obžalobe čelia Ladislav V. a Roman P., ktorí v máji odmietli konanie o dohode o vine a treste.

Autor TASR
Bratislava/Pezinok 13. októbra (TASR) - Proces v kauze vraždy podnikateľa Jozefa Kaciana z roku 2010 má na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračovať 3. novembra. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla Mária Horáková zo Špecializovaného trestného súdu. Pojednávanie v pondelok odročili dôvodu dočasnej práceneschopnosti obhajkyne. Pojednávať sa nebude ani v utorok (14. 10.) a stredu (15. 10.) tak, ako to bolo pôvodne naplánované.

Obžalobe čelia Ladislav V. a Roman P., ktorí v máji odmietli konanie o dohode o vine a treste. Dvojica dostala pôvodne dlhoročné tresty odňatia slobody, konanie však bolo v roku 2023 v ich prípade obnovené. Vlani v apríli sa preto začal proces odznova. ŠTS vtedy obžalobu odmietol, ale Najvyšší súd SR na podklade sťažnosti prokurátora skonštatoval, že podaná obžaloba spĺňa zákonné náležitosti.

Kaciana podľa obžaloby rozstrieľal Roman P. 23. februára 2010 v Šali. Vraždu si mal objednať Ladislav V., ktorý mal s Kacianom dlhodobé spory.
