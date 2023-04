ŠTS rozhodol o väzbe v kauze nezákonnej pandemickej pomoci

Bratislava 28. apríla (TASR) - Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) rozhodol o vzatí do väzby všetkých štyroch obvinených v súvislosti s nezákonne vyplatenou pandemickou pomocou.



Pre TASR to uviedla hovorkyňa ŠTS Katarína Bednáriková. Dodala, že rozhodnutie nie je právoplatné, keďže obvinení podali proti nemu sťažnosť. Rozhodovať o nej bude Najvyšší súd SR.



V prípade obvinenej osoby Z. Č. bolo rozhodnuté o jej opätovnej väzbe, na rozdiel od návrhu prokurátora, ktorý navrhoval vzatie do väzby podľa iného odseku Trestného poriadku.



"Obvinení J. Č. a V. Č. boli vzatí do kolúznej väzby, návrh na preventívnu väzbu nebol akceptovaný s tým, že sudca pre prípravné konanie u nich konštatoval dokonané kolúzne konanie. U obvineného D. Ď. bol konštatovaný dôvod kolúznej a preventívnej väzby. Návrh na konštatovanie útekovej väzby nebol akceptovaný," dodala.



Návrh na vzatie do väzby podal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic v utorok (25. 4.). Prípad súvisí s vecou nezákonne vyplatenej pandemickej pomoci na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku v rozsahu prevyšujúcom 13 miliónov eur.