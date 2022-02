ŠTS rozhoduje o žiadosti finančníka Martina K. o prepustenie z väzby

Pezinok 4. februára (TASR) – Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku v piatok popoludní rozhoduje o žiadosti finančníka Martina K. o prepustenie z väzby. TASR to potvrdil jeho obhajca Dušan Ivan. Obvinenia sa týkajú korupčnej trestnej činnosti v súvislosti so Slovenským pozemkovým fondom (SPF).



V rámci tejto veci je Martin K. väzobne stíhaný od mája 2021. Predtým bol vo väzbe aj pre kauzu Dobytkár, konkrétne od júla 2020 do marca 2021.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala vlani v máji osem osôb pre korupčnú trestnú činnosť súvisiacu so SPF, sedem z nich obvinila. Išlo o policajné akcie s krycími názvami Latifundista a Feudál.



Osoby sú obvinené z trestných činov založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prijímania úplatku, podplácania a zneužívania právomoci verejného činiteľa.



Martin K. čelí obžalobe v kauze Dobytkár. Začiatok procesu je na banskobystrickom ŠTS naplánovaný na 25. februára.