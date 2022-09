ŠTS: Samosudca odmietol obžalobu podanú na exšéfa SIS Vladimíra P.

Bratislava 28. septembra (TASR) – Samosudca banskobystrického pracoviska Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) odmietol obžalobu podanú na bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra P. Prípad vrátil späť prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Rozhodnutie nie je právoplatné. TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Upozornil na to Denník N.



"Dôvody súd zverejní, až keď bude mať potvrdené, že uznesenie prevzali obe procesné strany," priblížila s hovorkyňa s tým, že proti rozhodnutiu je možné podať sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.



Exšéf SIS čelí obvineniam zo zločinu prijímania úplatku, zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti.



Vladimíra P. stíhajú v súvislosti s kauzou SIS. Pôvodné obvinenia v prípade zrušila vlani v auguste Generálna prokuratúra SR. Exriaditeľa tajnej služby obvinili z toho, že on a bývalý námestník SIS Boris Beňa mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kollára. Konkurznému právnikovi súd schválil dohodu o vine a treste.