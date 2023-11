ŠTS: Súdny proces v korupčnej kauze známej ako Syseľ sa blíži k záveru

Bratislava 26. novembra (TASR) - Súdny proces v korupčnej kauze známej pod názvom Syseľ, ktorá sa týka podozrení z ovplyvňovania rozhodnutí na východoslovenských súdoch, sa blíži k záveru. Hlavné pojednávanie by malo na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračovať v utorok 28. novembra.



Obžalobe z korupčnej trestnej činnosti čelia podnikateľ Marián S., bývalý sudca Okresného súdu Vranov nad Topľou Miroslav N. a exposlanec parlamentu Alexej I. Všetci trvajú na svojej nevine.



Obžaloba sa skladá z troch bodov. Exposlanec Alexej I. mal na základe žiadosti svojho známeho požiadať na prelome rokov 2016 a 2017 exsudcu Miroslava N., aby vybavil vylúčenie nehnuteľnosti z konkurzu vedenému proti Tomášovi S.



Exsudca mal za to žiadať najskôr úplatok vo výške 15.000 eur a potom ďalších 5000 eur. Prvá časť sumy mala byť podľa obžaloby poslaná na účet, ktorým disponoval obžalovaný podnikateľ Marián S. Podnikateľ čelí tiež podozreniam, že mal prevziať úplatky za zabezpečenie miernejších trestov v dvoch ďalších prípadoch.



Mariána S. vlani vo februári odsúdil ŠTS aj v inej kauze. Dostal podmienečný trojročný trest odňatia slobody so štvorročným odkladom. Samosudkyňa ho uznala za vinného zo zločinu poškodzovania finančných záujmov EÚ v štádiu pokusu v jednočinnom súbehu s pokusom prečinu subvenčného podvodu. Toto rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné.