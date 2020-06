Svedkovia potvrdili nátlak exstarostu Marianky, aby darovali peniaze

Banská Bystrica 17. júna (TASR) – Výpoveďami svedkov pokračoval v stredu na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, proces s bývalým starostom Marianky Radovanom J., ktorý je obžalovaný z korupcie. Tvrdí, že je nevinný, údajné úplatky označil za nevynucované dary od obyvateľov, ktoré išli na transparentný účet obce a jej zveľadenie. Predvolaní svedkovia, ktorí zaplatili, hovoria o pocite nátlaku zo strany starostu, navyše ešte mali aj "opletačky" s políciou, keďže ich vnímali ako ľudí, čo podplácajú.



"Stavali sme dom, mala som všetky potrebné doklady k vydaniu stavebného povolenia. Starosta ma zavolal a chcel, aby som podpísala darovaciu zmluvu na 1700 eur, inak nedostanem stavebné povolenie. Mali ísť na výstavbu chodníkov. Bolo to buď – alebo. Bolo to veľa peňazí, hypotéka na krku a dieťa na ceste. Požičala som si a dala mu ich, dostala som potvrdenie o zaplatení. Zostala som prekvapená, keď neskôr za mnou prišla kriminálka do práce s tým, že som dala úplatok. Nikdy som s políciou nemala žiadne opletačky," vypovedala svedkyňa.



Ďalší svedkovia vypovedali podobne. Manželia dostavali dom v Marianke a potrebovali kolaudačné rozhodnutie.



"Nezistili sa žiadne závady. Starosta sa nás opýtal, či sme už dali dar obci, že je to obvyklou praxou. Zostali sme prekvapení, veľmi sa nám to nepáčilo, lebo išlo o dosť vysokú sumu a my sme mali hypotéku na dom. Naťahovali sme sa, povedal, že ak chceme čím skôr bývať, máme ho dať. Dohodli sme sa na splátkovom kalendári. Povedal, že to bude na chodník, predtým tam bývalo vždy blato. Chodník sa urobil," vypovedali manželia, ktorí sa rovnako nevyhli kontaktu s políciou s tým, že mali "podplácať".



Čítanie výpovede iného svedka takisto potvrdilo vyžadovanie si daru pre obec vo výške 1700 eur, ktoré mal žiadať exstarosta. Svedok ich požičal vnučke, inak by jej vraj nevydali stavebné povolenie.



Radovan J. pripustil, že naliehal na stavebníkov, ale každému vysvetlil, že peniaze idú na zveľadenie dediny. Odmieta, že by k niektorému z nich pristupoval spôsobom "buď - alebo".



"Je ďalších 200 ľudí, na ktorých som naliehal, aby poskytli dar obci a neurobili tak. Vo všetkých prípadoch, či už dar dali, alebo nie, sa v stavebnom konaní postupovalo štandardným spôsobom," konštatoval.



Ako poznamenal, za jeho éry vydal okolo 360 povolení. Kontaktoval každého, vyše sto ľudí dalo dar, nechápe, prečo práve týchto pár darcov - svedkov tvrdí, že boli pod tlakom.



"Pýtať dary - bol jediný legálny spôsob získania peňazí, aby sa v obci urobili potrebné veci. V systéme bola diera. Až 11 dní po mojom obvinení sa prijal zákon o poplatku za rozvoj. Cítil som sa ako posledný chudák, ktorý ako starosta musel žobrať peniaze, aby splnil sľuby, ktoré dal občanom," zdôraznil obžalovaný.



Bývalá hlava Marianky je obžalovaná z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku. Právnik Radovan J. tvrdí, že v súvislosti s darmi neobohacoval seba a ani inú osobu. Podľa neho nie je naplnená skutková podstata trestného činu, ktorú mu obžaloba kladie za vinu v desiatich prípadoch.



"Peniaze od darcov išli na základe vopred uzavretých darovacích zmlúv. Bolo to dobrovoľné, nikto nebol nútený ich podpísať," podčiarkol v reakcii Radovan J.