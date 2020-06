ŠTS: Svedkovia tvrdia,že dar obci nebol pre ich rozhodnutia podmienkou

Banská Bystrica 18. júna (TASR) – Výpoveďami svedkov obhajoby pokračoval vo štvrtok na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, proces s bývalým starostom Marianky Radovanom J., ktorý je obžalovaný z korupcie. Tvrdí, že je nevinný, údajné úplatky označuje za nevynucované dary od obyvateľov, ktoré išli na transparentný účet dediny a jej zveľadenie.



Právnik Radovan J. sa vo štvrtok obhajoval sám, jeho obhajca mal iné pracovné povinnosti. Svojim bývalým kolegom kládol otázky ku skutkom, ktorých sa mal ako bývalý starosta Marianky, obžalovaný z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku, dopustiť. Tvrdí, že v súvislosti s darmi neobohacoval seba a ani inú osobu. Podľa neho nie je naplnená skutková podstata trestného činu, ktorú mu obžaloba kladie za vinu v desiatich prípadoch.



V stredu (17. 6.) svedkovia obžaloby vypovedali, že pociťovali nátlak, keď od nich starosta požadoval dar pre obec zhruba vo výške 1700 eur.



"Ťažko to vyhodnotiť, bolo cítiť ich subjektívne pocity až osobnú nevraživosť v súvislosti s ich stavebnými konaniami. Dnes vypovedali pracovníci stavebného úradu, odborníci a vyjadrovali sa k týmto konaniam odborne, vychádzajúc zo spisov," zhodnotil exstarosta.



Svedkovia v tom čase pracovali na stavebnom úrade, nemajú vedomosť o tom, že by vydávanie stavebných povolení či kolaudačných rozhodnutí niekto podmieňoval darovacími zmluvami a príspevkami pre obec. Podľa nich, ak všetky doklady a potrebné údaje stavebníkov boli v poriadku, exstarosta nezdržoval podpisovanie, nezasahoval do toho a nedochádzalo k žiadnym prieťahom pri podpisoch povolení a rozhodnutí.



"Vyše sto ľudí finančný dar obci dalo a je ďalších 200, na ktorých som naliehal, aby ho poskytli a neurobili tak. Vo všetkých prípadoch, či už dar dali alebo nie, sa v stavebnom konaní postupovalo štandardným spôsobom," zdôraznil obžalovaný.



S rodinou stále žije v Marianke a pracuje ako advokát.



"Mňa to poznačilo, pre Marianku som urobil maximum a som presvedčený, že som konal správne. Po rokoch trápenia sa, budovania infraštruktúry, chodníkov a parčíkov, ktoré nám závidia aj v okolí, nemám dôvod odtiaľ odchádzať. Tí, ktorí sa na vec pozerajú racionálne, vedia, prečo som tak konal," konštatoval pre TASR Radovan J.