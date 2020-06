Útočník, ktorý v roku 2018 slovne napádal moslimov, nepozná svoj trest

Banská Bystrica 12. júna (TASR) – Útočník z banskobystrického bistra kebabu Michael D. stále nepozná svoj právoplatný trest. Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, ho vlani v auguste odsúdil na štyri roky nepodmienečne. Kauzu obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu, prečinu násilia proti skupine obyvateľov, prečinu výtržníctva, prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia totiž senát ŠTS po vypočutí svedkov a oboznámení sa s listinnými dôkazmi prekvalifikoval na ťažké ublíženie na zdraví. Najvyšší súd (NS) SR však vrátil vec späť a v piatok sa tak senát ŠTS zaoberal kauzou znova.



Michael D. 1. decembra 2018 na námestí v Banskej Bystrici vošiel do priestorov bistra s kebabom, kde sa nachádzala turecká štátna vlajka. Okrem hostí boli v bistre osoby tureckej a albánskej národnosti moslimského vierovyznania. Hoci ho nikto neprovokoval, správal sa agresívne a vyhrážal sa. Mal kričať, že moslimov pozabíja, a smeroval na ich adresu hanlivé slová a nadávky. Z priestorov bistra ho vyviedli von. Keď po krátkej chvíli zamestnankyňa vyšla von fajčiť, zaútočil na ňu loveckou dýkou približne s 15-centimetrovou čepeľou. Silno ju bodol do líca. Kolegovi sa ju podarilo vtiahnuť späť do bistra.



Obžalovaný rovnako ako pred rokom na hlavnom pojednávaní aj v piatok uviedol, že sa na nič nepamätá. Úmysel usmrtiť ženu i rasový motív odmieta, ako tvrdí, sám je Róm. Ľutuje, čo urobil, a poškodenej sa ospravedlňuje. Zopakoval, že ak by ju chcel usmrtiť, bodal by viackrát a inde, teda do miest, kde sú životne dôležité orgány, a nie do líca. Bol podľa svojich slov "totálne opitý", po útoku neutiekol, zostal na mieste, kde ho našla polícia.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v zmysle obžaloby navrhoval Michaelovi D. 21 rokov a osem mesiacov. Proti vlaňajšiemu rozsudku ŠTS sa odvolal na NS SR. V piatok tak prišli vypovedať svedkovia, ktorí predtým na súde neboli, len sa čítali ich výpovede z prípravného konania. Ako potvrdili, stoja si za nimi. Výnimkou je akurát svedok, cudzí štátny príslušník, ktorého miesto pobytu v súčasnosti nie je známe. Jeho výpoveď čítali. Pojednávanie odročili na júl.



"NS SR mal pochybnosti. Išlo o výsluch svedkov na mieste činu a mal za to, že ich treba vypočuť, čo sa dnes uskutočnilo. Súd pojednávanie odročil, prokurátor navrhol vypočuť znalkyňu z odboru psychológie. Môj klient v čase spáchania skutku bol vo veku blízkom mladistvému a zákon hovorí, že tí ľudia nie sú takí zrelí ako iní páchatelia, ktorí už majú isté životné skúsenosti. Treba to posúdiť vo vzťahu ku skutku," zdôraznil obhajca obžalovaného Peter Múkera.