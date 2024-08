ŠTS uznal exkandidátku za stranu Vlasť G. K. vinnú z trestnej činnosti

Bratislava 14. augusta (TASR) - Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) uznal v stredu bývalú kandidátku za stranu Vlasť Gabrielu K. za vinnú z drogovej trestnej činnosti a zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Za to jej uložil trest odňatia slobody na desať rokov. Rozsudok nie je právoplatný. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Hovorkyňa priblížila, že súd Gabrielu K. zaradil pre výkon trestu do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň jej uložil ochranný dohľad na jeden rok.



"Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor aj obžalovaná sa vyjadria v zákonnej lehote," doplnila hovorkyňa.



Súd už v minulosti odsúdil Gabrielu K. na 12-ročný trest odňatia slobody z činnosti pre zločineckú skupinu a z výroby pervitínu. Uložil jej aj trojročný ochranný dohľad. Voči rozhodnutiu sa odvolala. Odvolací súd jej však trest potvrdil a uložil jej aj trest prepadnutia majetku.