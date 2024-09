V kauze Mýtnik vypovedali ďalší obžalovaní

Banská Bystrica 11. septembra (TASR) - Spontánnou výpoveďou obžalovaného Jozefa B. mladšieho pokračovalo v stredu na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, hlavné pojednávanie v kauze Mýtnik, ktorá sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe (FS). Obžalobe z ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti v nej čelí šesť osôb, medzi nimi aj podnikateľ Jozef B. a jeho syn.



Jozef B. mladší vo výpovedi hovoril o svojich kontaktoch s podnikateľom Michalom Suchobom. Opísal celý príbeh, ako Suchoba prišiel za ním a ako sa mu vtieral do priazne. Neprišiel raz, ale viackrát ohľadne investície a jeho snahy predať podiel istej firmy. Súdu vysvetľoval, že investoval do jednej i druhej spoločnosti, a teda do vzťahu so Suchobom išiel vždy do rizika. Navyše, o časť peňazí aj prišiel, lebo predmetný projekt nevyšiel. Ukázal tiež, aká je štruktúra skupiny Allexis, ktorú potvrdili za legitímnu a legálnu spoločnosť uznávaní odborníci zo Slovenska i Francúzska. Na otázky prokurátora, obhajcov a členov senátu neodpovedal.



Vypovedal aj ďalší obžalovaný, advokát Martin B., ktorý zdôraznil, že nič, čo mu je kladené za vinu, nespáchal. Poskytoval právne služby, nevymýšľal žiadnu štruktúru za účelom legalizácie príjmu z trestnej činnosti a rozhodne nemá vedomosť o žiadnej organizovanej skupine, ktorá by páchala akúkoľvek trestnú činnosť. Súdu predložil listinné dôkazy.



Ďalší vývoj procesu v kauze Mýtnik, ktorý sa začal v októbri v roku 2022, a obžalobe v ňom čelia aj bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K., bývalý predstaviteľ FS Milan G. a podnikateľ Miroslav S., ukážu najbližšie pojednávacie dni. Niektorých kľúčových svedkov, ktorí ešte vlani obžalovaných usvedčovali, čaká opätovný výsluch pred súdom. Očakáva sa predvolanie bývalého šéfa FS Františka Imreczeho, podnikateľa Michala Suchobu, ako aj bývalého viceprezidenta FS Daniela Čecha či konateľky spoločnosti Allexis Jany Rovčaninovej, ktorá po dvoch rokoch napáda uzavretú dohodu o vine a treste a dnes tvrdí, že je nevinná.



Ich opätovné predvolanie avizoval predseda senátu ŠTS po tom, ako obhajoba Jozefa B. požiadala o zastavenie konania, pretože disponuje závažnými zisteniami, ktoré údajne preukazujú manipuláciu celej kauzy.



"Samotné svedectvá, ktoré spolupracujúci obvinení podali, boli z nich 'vytlačené' násilím pod hrozbou vysokých trestov alebo väzby. Toto sú také závažné dôkazy, že by mal senát ŠTS kauzu zastaviť," konštatoval obhajca Michal Mandzák.



Prokurátor Ondrej Repa to označil za nehoráznu lož. Dôrazne a kategoricky odmietol manipuláciu kauzy, podľa neho všetko prebehlo v súlade so zákonom a obhajoba predkladá špekulatívne závery.



"Súd doposiaľ nerozhodol o našom návrhu na zastavenie konania, ale vnímam pozitívne, že budú opätovne prepočutí svedkovia, pretože tie dôkazy, ktoré boli zhromaždené v inšpekčnom spise, jednoznačne preukazujú, že tu dochádzalo k manipulácii v trestnom konaní. Ich výpovede sa rôznia s výpoveďami v tomto konaní. Súd si na to vytvorí svoj názor a zaujme stanovisko. Obžaloba je postavená na svedectvách týchto ľudí," zdôraznil pre TASR Mandzák.



Obžaloba v kauze Mýtnik sa týka porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zločinu prijímania úplatku. V jednom skutku bola ustálená škoda prevyšujúca sumu 45 miliónov eur.