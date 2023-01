ŠTS: V kauze vraždy novinára J. Kuciaka vypovedá vyšetrovateľ P. Juhás

Pezinok 23. januára (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračuje proces v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a tiež v kauze prípravy vrážd prokurátorov. V pondelok doobeda vypovedali znalci, popoludní absolvovali výsluch dvaja svedkovia vrátane šéfa bývalého vyšetrovacieho tímu Kuciak Petra Juhása.



Prokurátorov najskôr zaujímali informácie o výsluchu Zoltána A. zo septembra 2019. Zoltán A. bol v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice už právoplatne odsúdený. "V trestnom konaní bol vylúčený na samostatné konanie. Z toho dôvodu ho bolo potrebné vypočuť v novom procesnom postavení," podotkol s Juhás tým, že o úkone boli vtedy vyrozumené všetky procesné strany.



Ďalej uviedol, že Zoltán A. počas výsluchu nahliadal do svojich poznámok. "V úvode výsluchu naznačil, že by chcel prečítať časť svojej výpovede z ním prinesených poznámok, čo som aj v poznámke vyšetrovateľa zdokumentoval. Následne začal svedok diktovať z týchto poznámok presne v rozsahu, ktorý je aj logicky oddelený odsekom," podotkol Juhás.



Opisoval tiež spôsob zaistenia mobilných telefónov obžalovaného Mariana K. Potvrdil, že sa policajti obrátili na Europol, aby preskúmal ich obsah. V telefónoch Mariana K. bola zaistená aj komunikácia z aplikácie Threema.



Vyšetrovateľ priblížil, že keď bolo jasné, komu patrili mobilné telefóny, mal sa na neho obrátiť vtedajší šéf protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislav Zurian s tým, že "generálny prokurátor Jaromír Čižnár a prvý námestník Peter Šufliarsky chcú, aby predmetné mobilné telefóny boli ďalej vedené ako stopy v utajenom režime s odôvodnením, že sú tam citlivé informácie".



Ešte pred Juhásom v pondelok vypovedali i znalci z oblasti psychiatrie a psychológie. Pred senátom absolvovala výsluch aj sekretárka Zoltána A. Myslí si, že podozrenia voči obžalovanému Dušanovi K. z kauzy prípravy vrážd prokurátorov sú vykonštruované. Ide podľa nej o pomstu Zoltána A., ktorý "žiadal otca Dušana K., aby ho dostal z väzby".



V kauze novinárovej vraždy a prípravy vrážd novinárov sú zatiaľ nariadené ešte dve pojednávania - na utorok (24. 1.) a stredu (25. 1.). Pribudnúť by mali ešte aj februárové a marcové termíny. Predsedníčka senátu Ružena Sabová predpokladá vyhlásenie rozsudku v apríli.



V prípade Kuciakovej vraždy z februára 2018 súd rozhoduje o vine Mariana K. a Aleny Zs. ŠTS ich pôvodne oslobodil spod obžaloby, ale Najvyšší súd SR vrátil v máji 2021 prípad prvostupňovému súdu. Právoplatné sú tri rozhodnutia. Miroslav M. a Tomáš Sz. dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán A. 15 rokov nepodmienečne.



Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelia obžalobe štyri osoby - Marian K., Alena Zs., Dušan K. a Darko D. Tomáš Sz. bol vylúčený na samostatné konanie, súd ho uznal za vinného. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť od Mariana K. podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Šufliarskeho približne o rok neskôr.