V korupčnej kauze Dušana K. vypovedal exšéf policajných odposluchov

Banská Bystrica 21. marca (TASR) – Proces v korupčnej kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. pokračoval v utorok na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) opäť bez jeho účasti. Rovnako ako v pondelok (20. 3.) ho z dubnickej väznice na súd neeskortovali, keďže s obhajcami sa zhodol, že jeho prítomnosť nie je nevyhnutná. Z prípravného konania mu je známy obsah výpovedí predvolaných svedkov.



Dušana K. obžaloba viní zo zločinu prijímania úplatku. V roku 2016 mal v špeciálne upravenej knihe prijať 50.000 eur od spoluobžalovaného Petra K. za to, že bude blokovať stíhanie v dvoch trestných veciach. Jednou z nich je kauza bývalého riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností Jozefa R., ktorý údajne vynášal informácie zločineckému gangu sýkorovcov, za čo mal mať zaplatené. Spis týkajúci sa týchto podozrení Dušan K. v roku 2016 odňal dozorujúcemu prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Ten bol dôrazne proti jeho posunutiu na policajnú inšpekciu, kde sa napokon rozbehnuté vyšetrovanie zastavilo.



Bývalý šéf policajných odposluchov Jozef R. v utorok vypovedal, že o úplatku špeciálnemu exprokurátorovi v súvislosti s jeho kauzou nič nevie, ani o knihe, nič nevybavoval a všetko sú to len snahy o jeho diskreditáciu.



Jozefa R. zadržali v rámci policajnej akcie Judáš začiatkom decembra 2020. Na ŠTS, pracovisko Banská Bystrica sa proces v jeho prípade blíži pomaly do finále. Prokurátor ÚŠP ho žaluje za činnosť pre zločineckú skupinu sýkorovcov a dva skutky zločinu prijímania úplatku. Podľa neho je obžaloba nedôvodná, nikdy nikomu žiadne utajované skutočnosti neprezrádzal a neprevzal ani žiadne peniaze. Tvrdí, že je nevinný.



V korupčnej kauze Dušana K. chýba na lavici obžalovaných Peter K., označovaný za podnikateľa s dobrými kontaktmi v bezpečnostných zložkách, ktorý mal podplácať. Keďže je na úteku, koná sa voči nemu ako ujdenému. Obaja vinu popierajú.