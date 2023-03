ŠTS: V korupčnom procese s Dušanom K. vypovedal aj bývalý šéf SIS

Banská Bystrica 20. marca (TASR) - Výsluchom exriaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Antona Šafárika a dvoch bývalých policajtov pokračovala v pondelok na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) korupčná kauza špeciálneho exprokurátora Dušana K. Obžaloba ho viní zo zločinu prijímania úplatku. V roku 2016 mal prijať 50.000 eur od spoluobžalovaného Petra K. za to, že bude blokovať stíhanie v dvoch trestných veciach. Obaja vinu popierajú.



Dušan K. na súd neprišiel a nezúčastní sa ani na ďalšom pojednávaní. Dal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti. Ako konštatoval jeho obhajca Erik Magál, vzhľadom na dôkazy, ktoré sa majú po oba dni vykonávať, nie je nevyhnutná jeho účasť. Z prípravného konania mu je známy obsah výpovedí predvolaných svedkov.



Expolicajti vypovedali o svojich kontaktoch a stretnutiach s exriaditeľom Národnej jednotky finančnej polície Bernardom S., ktorý je v procese kľúčovým svedkom obžaloby. Tvrdí, že špeciálnemu exprokurátorovi sám odovzdal špeciálne upravenú knihu od Petra K., označovaného za podnikateľa s dobrými kontaktmi v bezpečnostných zložkách, na stretnutí v zasadačke nemocnice. V jej výreze malo byť 50.000 eur.



Podľa svedkov, ktorí boli podriadení Bernardovi S., "knihu" spomínal pred viacerými, im to pripadalo, akoby sa s tým chválil. Hovoril však o sume 70.000 eur. Na ich výsluchu trvala obhajoba.



"Trvali sme na tom, pretože mohli mať vedomosť o niektorých okolnostiach, ktoré spochybňujú vierohodnosť Bernarda S., čo sa aj potvrdilo. Na základe ich výpovedí sa ukázalo, že svedok fungoval na takej báze, že klamstvo, lži a rôzne úskoky boli jeho dennou rutinou," reagoval pre TASR Magál.



Ako zdôraznil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Michal Šúrek, obhajoba sa od počiatku snaží akýmkoľvek spôsobom spochybniť kľúčového svedka. "Nerád by som hodnotil samostatne tieto výpovede. Urobím tak v kontexte s ostatnými výsluchmi a to bude až v záverečnej reči," dodal.



Bývalý šéf SIS Šafárik, ktorý bol na inkriminovanom stretnutí v nemocnici, nemá vedomosť, že by v jeho prítomnosti niekto odovzdal úplatok. S oboma obžalovanými a Bernardom S. sa stretol raz, na začiatku svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa SIS v roku 2016. Nepamätal si, z koho iniciatívy došlo k spoločnému stretnutiu. Ich rozhovor trval okolo 20 minút a vraj hovorili iba o formálnych veciach. Žiadnu knihu u Bernarda S. si nevšimol.



V procese už vypovedal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Peter Kysel, ktorý bol podriadeným Dušana K. Práve jemu exprokurátor odňal spis týkajúci sa podozrení, že šéf policajných odposluchov Jozef R. vynáša informácie zločineckému gangu sýkorovcov, za čo mal mať zaplatené. Bývalý námestník SIS Boris Beňa a niekdajší funkcionár policajnej inšpekcie Adrián Szabó, ktorí už tiež vypovedali, majú informácie o korupčnom skutku len sprostredkovane.



Podnikateľ Peter K., ktorý mal podplácať, na lavici obžalovaných chýba. Keďže je na úteku, koná sa voči nemu ako ujdenému.