DROGOVÁ KAUZA: Súd vymeral dvojici šesť rokov za mrežami

Bratislava/Pezinok 22. októbra (TASR) - Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) uložil v pondelok (21. 10.) Tomášovi B. a Michalovi G. pre rozsiahlu drogovú trestnú činnosť trest väzenia v trvaní šesť rokov a sedem mesiacov. Rozsudok nie je právoplatný, procesné strany si ponechali lehotu. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Súd oboch obžalovaných zaradil do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Takisto im uložil trest prepadnutia veci a ochranný dohľad na dva roky.



Proces so zločineckou skupinou obžalovanou z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti sa začal začiatkom októbra. Celkovo v ňom obžalovali päť ľudí. Tým, že na prvom pojednávaní Tomáš B. a Michal G. priznali vinu, dokazovanie sa v ich prípade vykonávalo iba o výroku o treste. Sudca ich zároveň vyčlenil na samostatné konanie.



Podľa prokuratúry mali obžalovaní pašovať približne 2,7 tony kokaínu a 3,48 tony hašišu na územie SR a následne distribuovať tieto drogy do rôznych krajín Európy. Činnosť mali vykonávať ako zločinecká skupina. Drogy mali prepravovať "sofistikovanou" formou a ukrývať v žulových doskách alebo v iných produktoch, ktoré mohli budiť dojem legálneho obchodu.