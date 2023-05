ŠTS: V stredu by malo pokračovať hlavné pojednávanie s Jánom K.

Bratislava 8. mája (TASR) - Proces v prípade obžalovaného expríslušníka Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána K. by mal na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračovať v stredu (10. 5.). Obžalovaný sa na pojednávaniach osobne nezúčastňuje, keďže sa nachádza v Bosne a Hercegovine, kde požiadal o azyl. Podozrenia z korupcie a prezrádzania dôverných informácií z prostredia polície v minulosti odmietol.



Hlavné pojednávanie by malo pokračovať i vo štvrtok (11. 5.) a v piatok (12. 5.). Ďalšie termíny sú naplánované aj na jún. Vypovedať by malo viacero svedkov vrátane expolicajta Mariána K., ktorý sa tiež nachádza v Bosne a Hercegovine.



Podľa obžaloby mal Ján K. od novembra 2019 do marca 2021 prijať od Petra P. alias Tigra hotovosť či mobilný telefón ako protihodnotu za poskytovanie informácií z prostredia NAKA. Petrovi P. mal okrem iného vyzradiť informácie o pripravovaných vyšetrovacích alebo operatívnych úkonoch voči nemu i skupine takáčovcov.



Peter P. mal za to obžalovanému zabezpečiť výmenu kuchynských okien na chate či kúpu a servis auta. Informácie o pripravovaných akciách Očistec či Judáš mal podľa obžaloby poskytnúť Ján K. aj ďalším neoprávneným osobám.