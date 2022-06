ŠTS: Výpoveďou exšéfky súdu v Žiline pokračoval proces jej obvinenia

Banská Bystrica 21. júna (TASR) – Výpoveďou bývalej šéfky žilinského krajského súdu Evy K. pokračoval v utorok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, proces jej obvinenia z korupcie. Pred sudcom však spáchanie skutkov poprela.



V minulosti mala brať úplatky za to, že rozhodovala v prospech trestne stíhaných osôb. Obhajca obvinenej na začiatku pojednávania zdôraznil, že jeho klientka popiera spáchanie akejkoľvek trestnej činnosti. Žalobu obhajca považuje za nedôvodnú a podľa neho nie sú zrejmé konkrétne skutočnosti, pre ktoré by sa mala bývalá sudkyňa dopustiť trestnej činnosti.



Obvinená pred sudcom ŠTS v utorok vypovedala približne hodinu, keď prečítala svoje poznámky. Podľa nej dokazovaním v prípadnom konaní sa neposilnila, zásadne sa však oslabila dôvodnosť podozrenia, že sa mala dopustiť skutkov, pre ktoré ju obvinili.



Eva K. nastúpila na žilinský súd v roku 1984 a v roku 2012 sa stala jeho predsedníčkou, keď to bol už Krajský súd v Žiline. V minulosti už bola pre zločin prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa stíhaná väzobne. Dôvodom bola obava z ovplyvňovania svedkov.