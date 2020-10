Vytýčili termín procesu s Miroslavom L. v prípade troch vrážd

Bratislava 5. októbra (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku vytýčil termín hlavného pojednávania s Miroslavom L., ktorý je obžalovaný z troch vrážd. V kauze je naplánované na ŠTS, pracovisko Banská Bystrica hlavné pojednávanie na 18., 19. a 20. novembra. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Miroslav L. sa zviditeľnil pri troch vraždách, prvej z roku 2010, a médiami je pokladaný za sériového vraha. Obžalobu vo veci podal na ŠTS prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) koncom augusta. A to vo vzťahu k Sandre N. za obzvlášť závažný zločin vraždy spáchaný na blízkej osobe a vo vzťahu k Romanovi P. a Monike B. za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy.



O obvinení v júli 2017 informoval bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Peter Hraško. Podľa polície žil obvinený v minulosti v ČR, neskôr sa spolu s družkou a dieťaťom presťahovali na Slovensko. V Zliechove mal prenajatý dom. "Družka mala silné podozrenie, že ju podvádza a rozhodla sa odísť k rodičom," povedal vtedy Hraško. Obvinený ju v tomto prípade nedokázal presvedčiť, aby zostala a tak podľa polície vraždil. Pred zaškrtením s ňou mal mať pohlavný styk, následne ju rozštvrtil a spálil.



Rovnaký priebeh mala mať aj ďalšia vražda mladej mamičky Moniky o dva roky neskôr. Jedného dňa zmizla spolu s 1,5-ročnou dcérkou.



Poslednou obeťou mal byť muž, keď Miroslavova posledná priateľka vraj na vlastné oči videla, ako uškrtil jej vtedajšieho priateľa šnúrkou od teplákov. Sama ho zavolala a pustila do bytu vraj s tým, že ju muž týra. Po vražde nebohého podľa vlastných slov položil do vane. Deň nato mužovi polámal kosti a odrezal hlavu, aby sa zmestil do kufra. S expriateľkou sa, rovnako ako aj v druhom prípade, zoznámil cez internet.



"Všetky obete boli zlikvidované spálením. Priebeh skutkov je veľmi brutálny. To, že v tomto prípade hrozí obvinenému doživotie, je zrejmé," vysvetlil pred troma rokmi Hraško.