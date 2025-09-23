< sekcia Slovensko
ŠTS vzal do väzby osobu v súvislosti so zmiznutím novinára P. Rýpala
V prípade zmiznutia novinára Pavla Rýpala rozhodoval v pondelok (22. 9.) ŠTS o väzbe v súvislosti s vydaním osoby na úkony v Slovenskej republike.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) rozhodol o vzatí do väzby N. K. v súvislosti s vyšetrovaním zmiznutia novinára Pavla Rýpala. Vo väzbe je na obdobie dočasného odovzdania na územie Slovenskej republiky od 22. septembra do 3. októbra. Rozhodnutie súdu je právoplatné. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR potvrdila Mária Horáková zo ŠTS.
„Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu na základe zákona o európskom vyšetrovacom príkaze rozhodol o vzatí do väzby N. K., a to na obdobie dočasného odovzdania na územie Slovenskej republiky od 22. septembra 2025 do 3. októbra 2025. Rozhodnutie súdu je právoplatné,“ spresnila Horáková.
V prípade zmiznutia novinára Pavla Rýpala rozhodoval v pondelok (22. 9.) ŠTS o väzbe v súvislosti s vydaním osoby na úkony v Slovenskej republike. Ide o druh väzby, ktorý súvisí výlučne s vykonaním procesných úkonov v prípade. Podľa medializovaných informácií vydaná osoba z Maďarska prehovorila o detailoch zmiznutia novinára.
Prípadom zmiznutia investigatívneho novinára Rýpala sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite.
Pavol Rýpal bol investigatívny novinár. Nezvestný je od 22. apríla 2008. Sestra zmiznutého novinára v minulosti na sociálnej sieti uviedla, že majú nové informácie. Novinár mal byť podľa nej zavraždený. V roku 2019 polícia informovala, že podozrenie o zavraždení novinára sa zatiaľ nepotvrdilo.
