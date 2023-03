Súd vzal do väzby šesť obvinených osôb z akcie Chikara 2

Bratislava/Pezinok 26. marca (TASR) - Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku vzal v sobotu do väzby šesť obvinených osôb z policajnej akcie Chikara 2. Bývalého riaditeľa trnavskej krajskej polície Bystríka S. i šéfa okresnej polície v Trnave Rastislava G. prepustil zo zadržania na slobodu. Rozhodnutie nie je právoplatné, o sťažnostiach procesných strán rozhodne Najvyšší súd SR. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



"Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku u všetkých obvinených konštatoval, že uznesenia o vznesení obvinení sú dôvodné," priblížila hovorkyňa. Sudca rozhodoval o návrhu na vzatie do väzby deviatich obvinených.



"Súd čiastočne vyhovel návrhu prokurátora a rozhodol o vzatí do väzby šiestich obvinených osôb," uviedla Kudjáková s tým, že dôvodom väzby je obava z pokračovania v trestnej činnosti, teda preventívna väzba.



"Súd žiadosť obvinených o nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka, ako aj ich písomným sľubom, prípadne zárukou dôveryhodnej osoby, zamietol," podotkla.



V prípade trojice obvinených, vrátane exšéfa trnavskej krajskej polície Bystríka S. a riaditeľa okresnej polície v Trnave Rastislava G. sudca nevyhovel väzobnému návrhu prokurátora a prepustil ich zo zadržania na slobodu.



"Súd pri dvoch obvinených (Bc. R.K. a R.G.) konštatoval dôvod väzby, avšak nahradil ju dohľadom probačného a mediačného úradníka a uložením primeraných povinností a obmedzení," dodala hovorkyňa. V prípade Bystríka S. sudca konštatoval, že nie je daný dôvod kolúznej väzby a preto ho prepustil ho zo zadržania na slobodu.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) zasahovala v stredu 22. marca v rámci akcie Chikara 2 súvisiacej s drogovým biznisom na území Bratislavského, Trnavského a Žilinského kraja. Obvinila 16 osôb, niektoré súbežne z viacerých trestných činov. Väčšina z nich čelí obvineniam z drogových trestných činov. Obvinenia boli vznesené aj zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, prijímania úplatku či z prečinu podplácania. Jedna osoba je obvinená i zo zločinu hrubého nátlaku v štádiu prípravy a jedna zo zločinu vydierania.