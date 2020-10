Súd začal rozhodovať o väzbe Norberta P., následne aj o Dušanovi K.

Bratislava 25. októbra (TASR) - Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku začal v nedeľu o 09.00 h rozhodovať o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) väzobne stíhať vysokého policajného funkcionára Norberta P.



Norberta P. zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok ráno (22.10.) spoločne so špeciálnym prokurátorom Dušanom K. O návrhu prokurátora väzobne stíhať Dušana K. bude rovnako sudca ŠTS v Pezinku rozhodovať v nedeľu, a to po 11.00 h. Rozhodovanie, výsluch dvojice obvinených, ako aj všetky podobné väzobné úkony v prípravnom konaní sú neverejné. Médiá majú prístup do areálu, respektíve pred budovu ŠTS v Pezinku. Dvojicu na ŠTS v Pezinku eskortovali príslušníci NAKA po 08.30 h.



Prokurátor ÚŠP podal návrh na väzobné stíhanie dvojice v sobotu (24.10.) v skorých ranných hodinách. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



"Prokurátor ÚŠP podal návrh na vzatie do väzby na dve obvinené osoby, D.K. a N.P., pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločin prijímania úplatku, zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a iné. V prípade osoby D.K. prokurátor návrh na väzbu podal pre konštatovanie naplnenia dôvodov tzv. kolúznej a preventívnej väzby. U obvineného N.P. sa návrh na väzbu podal pre všetky dôvody väzby," vysvetlila hovorkyňa.







U Norberta P., funkcionára útvaru zvláštnych policajných činností, ktorý má na starosti aj odpočúvanie, je teda aj obava z úteku.



Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana K. dňom 22. októbra. Následne v piatok (23.10.) 20 prokurátorov z 29-tich prokurátorov ÚŠP vyzvalo Dušana K., aby sa okamžite vzdal svojej funkcie. Následne sa svojím vyhlásením pripojila aj Rada prokurátorov SR.



Vyšetrovateľ obvinil Dušana K. zo zločinu prijímania úplatku, ako aj zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a z pokračovacieho zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti.