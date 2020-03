ŠTS začal rozhodovať o väzobnom stíhaní 8 ľudí,medzi nimi aj 5 sudcov

Banská Bystrica 14. marca (TASR) – Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, začal v sobotu rozhodovať o väzobnom stíhaní prvých troch z ôsmich osôb, obvinených z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti.Medzi nimi sú aj piati bratislavskí sudcovia, ktorých majú priviezť na súd okolo poludnia. Ide o bývalú štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku J., ďalej Zuzanu M., Denisu C., Eugena P. a Richarda M. V prípade všetkých Ústavný súd SR vo štvrtok (12. 3.) dal súhlas na vzatie do väzby z celkovo 13 sudcov, ktorých v stredu (11. 3.) zadržala polícia.Akciu vykonávala Národná kriminálna agentúra, ktorá vyšetruje sudcov v korupčnej kauze. Tá súvisí so správami, ktoré polícia našla v telefóne podnikateľa Mariána K., v súčasnosti obžalovaného z iných trestných činov.