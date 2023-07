Začal sa súdny proces s guvernérom NBS P. Kažimírom, vinu odmieta

Pezinok 3. júla (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku sa v pondelok začalo hlavné pojednávanie v korupčnej kauze guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) a exministra financií Petra Kažimíra. Vinu z podplácania odmieta.



Podľa obžaloby ako minister financií opakovane požadoval od vtedajšieho šéfa finančnej správy Františka Imreczeho, aby okrem iného zabezpečil prednostné vyplatenie nárokov na odmerný odpočet DPH pre viaceré firmy v objeme vyše troch miliónov eur. Imreczemu podľa obžaloby odovzdal úplatok 48.000 eur.







Kažimír na hlavnom pojednávaní vyhlásil, že je nevinný. "Obžalobu považujeme za nezákonnú, podanú predčasne a nesúladnú s dôkazmi, ktoré boli vykonané v prípravnom konaní," povedal jeho obhajca Ondrej Mularčík. Skutok obžaloby je podľa neho nelogický a nenadväzuje na dokazovanie. "Je v podstate len akýmsi zbožným prianím niekoho, kto usiluje o to, aby pána Kažimíra zbavil funkcie guvernéra NBS," podotkol. Poukázal na to, že nebolo umožnené posudzovať prípad generálnou prokuratúrou podľa ustanovenia paragrafu 363 Trestného poriadku.



"Počas výkonu funkcie ministra financií som nikdy neovplyvňoval žiadne daňové konanie v prospech a ani v neprospech žiadneho daňovníka. Nikdy som so žiadnym daňovým konaním nemanipuloval," zdôraznil obžalovaný. Dodal, že Imreczemu žiadne finančné prostriedky neodovzdal. Avizoval, že na otázky bude odpovedať až po výsluchu všetkých svedkov.



Samosudca ŠTS Milan Cisarik ešte na začiatku pondelkového hlavného pojednávania priblížil, že na 13.00 h je predvolaný exšéf Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislav Zurian.



Guvernéra NBS opätovne obvinili z prečinu podplácania vlani na jeseň. Predtým mu obvinenie zrušila Generálna prokuratúra SR. V apríli vydal sudca ŠTS trestný rozkaz, ktorým Kažimíra neprávoplatne uznal za vinného z podplácania a uložil mu peňažný trest vo výške 100.000 eur. Keďže prokuratúra aj Kažimír podali proti trestnému rozkazu odpor, koná sa hlavné pojednávanie.