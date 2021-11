ŠTS zamietol návrh na zhabanie auta využitého pri vražde J. Kuciaka

Pezinok 9. novembra (TASR) - Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku zamietol v utorok návrh prokurátora na zhabanie auta, ktoré sa použilo pri vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor si ponechal lehotu na podanie sťažnosti proti uzneseniu.



Auto patrí niekdajšej partnerke Zoltána Andruskóa, ktorý bol v prípade vraždy právoplatne odsúdený. So zhabaním ako vlastníčka auta nesúhlasila a žiadala súd o jeho vrátenie. Okrem iného poukázala na to, že ho nadobudla ešte v čase, keď s Andruskóom nežila. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry argumentoval, že ide o dôležitý spoločenský záujem. Andruskó sa na verejnom zasadnutí nezúčastnil, súd požiadal, aby konal v jeho neprítomnosti.



Senát ŠTS pod vedením sudkyne Pamely Záleskej vyhlásil, že zo žiadneho dôkazu nevyplýva spoločenský záujem na zhabaní auta. "Súd nevidí žiadny taký dôvod, z ktorého by vyplýval taký dôležitý spoločenský záujem, ktorý by prevyšoval vlastnícke právo partnerky. Aj v vzhľadom na to, že zo žiadneho dôkazu nevyplýva, že by partnerka vedela o skutočnom využívaní jej auta, súd návrh zamieta," odôvodnila.



Proti rozhodnutiu je možné podať sťažnosť do troch dní, o ktorej rozhoduje Najvyšší súd SR. Prokurátor si lehotu na podanie sťažnosti ponechal, majiteľka vozidla sa tejto možnosti vzdala.



Zhabanie auta nebolo súčasťou dohody o vine a treste. Tú Andruskó uzavrel na konci roka 2019. ŠTS ho 30. decembra 2019 v prípade vraždy, kde bol sprostredkovateľom, odsúdil na trest 15 rokov odňatia slobody.



Od augusta minulého roka čelí spolu s ďalšími osobami obvineniu v príprave vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho a súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.