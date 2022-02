ŠTS zamietol žiadosť finančníka Martina K. o prepustenie z väzby

Bratislava/Pezinok 4. februára (TASR) - Sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v piatok zamietla žiadosť finančníka Martina K. o prepustenie z väzby na slobodu. TASR to potvrdil jeho obhajca Dušan Ivan. Rozhodnutie nie je právoplatné, obvinený voči nemu podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd (NS) SR.



Martin K. je väzobne stíhaný pre obvinenia z korupčnej trestnej činnosti v súvislosti so Slovenským pozemkovým fondom (SPF). Obhajca hovorí o prieťahoch vo vyšetrovaní. "Vyšetrovateľ od októbra vo veci nekoná, údajne študuje spis s tým, že bude v neznámej dobe vykonávať výsluchy osôb, ktoré zatiaľ neidentifikoval," vyhlásil pre TASR Ivan.



V rámci tejto veci je Martin K. vo väzbe od mája 2021. Predtým bol väzobne stíhaný aj pre kauzu Dobytkár, konkrétne od júla 2020 do marca 2021.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala vlani v máji osem osôb pre korupčnú trestnú činnosť súvisiacu so SPF, sedem z nich obvinila. Išlo o policajné akcie s krycími názvami Latifundista a Feudál.



Martin K. čelí obžalobe v kauze Dobytkár. Začiatok procesu je na banskobystrickom ŠTS naplánovaný na 25. februára.