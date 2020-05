V procese vraždy L. Basternáka vypovedala veštkyňa

Banská Bystrica 14. mája (TASR) – Výpoveďou veštkyne Rózsiky H. a manželky zavraždeného exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka v roku 2010 Ildikó, pokračovalo vo štvrtok na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, hlavné pojednávanie, v ktorom obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy čelí údajný objednávateľ Roman O., Alena Zs., ktorá mala byť sprostredkovateľkou, a Vladimír M., ten mal objednávku vraždy prevziať a zadať jej vykonanie.



Poslední dvaja obžalovaní sa na procese vo štvrtok nezúčastnili. Ten sa začal s oneskorením, až po prehliadke objektu súdu policajtmi pre nahlásenú bombu na slovenských súdoch.



Veštkyni, ktorá veští z kariet a chcela vypovedať v maďarskom jazyku, pomáhala počas výpovede tlmočníčka.



Ako uviedla, všetci obžalovaní si k nej chodili po radu, či už sa týkala peňazí, kúpy, zdravia alebo chceli vedieť, či sa im bude dariť v obchodoch. Niektorí od nej chceli "ochranný balíček" so sviečkami na ochranu. Prišli k nej aj manželia Bašternákovci. Zavraždený exprimátor sa v tom čase cítil v nebezpečenstve, lebo už predtým čelil útokom. Po vražde prišla jeho manželka, ktorá chcela vedieť, či sa podarí vypátrať vraha manžela. Vyveštila jej, že až po ôsmich rokoch.



"Nič o vražde exprimátora neviem, nikto o nej nehovoril. Keby som niečo vedela, už by som nežila a nesedela tu," myslí si svedkyňa.



Na obžalovanú Alenu Zs. nepovedala krivé slovo, chodila za ňou často. "Alenka bola strašne milá, každému chcela pomôcť," uviedla Rózsika H. a dodala, že "Alenka" sa jej aj pýtala, či by mala ísť za primátorovou vdovou a uľahčiť jej smútok za manželom.



Za veštkyňou chodil aj Zoltán Andruskó, ktorý je právoplatne odsúdený za sprostredkovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a v tomto procese ako svedok už predtým nepriamo usvedčoval Romana O. a Alenu Zs. Rózsiky sa vraj pýtal, či sa má obávať Aleny Zs. Ona ho vraj ubezpečila, že nemá prečo.



Manželka zavraždeného hurbanovského exprimátora Ildikó vypovedala, že jej manžel mal s Romanom O. nezhody a myslel si, že ho chce v spoločnosti znemožniť. Prvému útoku jej manžel čelil ešte v marci 2010, keď na neho páchateľ mieril zbraňou, ale guľka trafila bránu pred domom. Odvtedy nosil nepriestrelnú vestu. Nasledoval výbuch bomby blízko ich domu a neskôr streľba, ktorú jej manžel neprežil.



Ako pripomenula, Alena Zs. prišla za ňou do lekárne a vyjadrila ľútosť nad tým, čo sa stalo. Snažila sa jej údajne povedať, že Roman O. nie je taký zlý, a že za tým sú určite iní ľudia.



"Manžel sa po tých útokoch cítil v ohrození. Hovoril: Čo je niekto schopný urobiť pre to, aby sa stal primátorom.... Mená nespomínal. Myslím si, že mal na mysli Romana O.," vypovedala vo štvrtok vdova.



Všetci traja obžalovaní vinu popierajú. Podľa obhajoby obžaloba je údajne vykonštruovaná, nedôvodná, v prípravnom konaní vraj nebol vyprodukovaný ani jeden priamy dôkaz. Má byť založená iba na výpovediach takzvaných korunných svedkov.



Exprimátora Basternáka zavraždili 9. júla 2010 vo večerných hodinách pred jeho domom. Zastrelil ho Štefan Kaluz, ktorý je za to právoplatne odsúdený na 25-ročné väzenie. Rovnaký trest – 25 rokov až doživotie - hrozí aj týmto obžalovaným.