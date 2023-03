ŠTS:V utorok a v stredu bude pokračovať proces s expolicajtom Jánom K.

Bratislava 4. marca (TASR) - Pred samosudcom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku by malo v utorok (7. 3.) a v stredu (8. 3.) pokračovať hlavné pojednávanie s bývalým šéfom operatívcov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jánom K. Obžalovaný sa pravdepodobne nachádza v Bosne a Hercegovine, kde požiadal o azyl. Súd bude konať voči nemu ako proti ušlému. Výsluch by mohol Ján K. absolvovať prostredníctvom telemostu.



Hlavné pojednávanie bolo vlani v novembri odročené na marec 2023. Obhajkyňa obžalovaného Eva Mišíková vtedy uviedla, že Ján K. sa nemohol osobne zúčastniť na pojednávaní, lebo mu v Bosne a Hercegovine boli odňaté všetky doklady. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ladislav Masár zdôraznil, že odovzdanie dokladov nie je prekážkou pre návrat obžalovaného na Slovensko. Navrhol súdu, aby konal ako proti ušlému. Samosudca tomuto návrhu vyhovel.



Podaná obžaloba sa týka viacčinného súbehu pokračovacieho zločinu prijímania úplatku s prečinom zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Jána K. obvinili v septembri 2021. Vinu podľa slov svojej obhajkyne odmieta.



Podľa obžaloby mal od novembra 2019 do marca 2021 prijať od Petra P. alias Tigra hotovosť či mobilný telefón ako protihodnotu za poskytovanie informácií z prostredia NAKA. Petrovi P. mal okrem iného vyzradiť aj informácie o pripravovaných vyšetrovacích alebo operatívnych úkonoch voči skupine takáčovcov. Peter P. mal za to obžalovanému zabezpečiť i výmenu kuchynských okien na chate či kúpu a servis auta. Informácie o pripravovaných akciách Očistec či Judáš mal podľa obžaloby poskytnúť Ján K. aj ďalším neoprávneným osobám.