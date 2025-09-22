< sekcia Slovensko
STU a SAV chcú užšie spolupracovať v oblastiach vedy a výskumu
Na úvodnom stretnutí predstaviteľov vedení oboch inštitúcií na čele s rektorom Maximiliánom Strémym a predsedom SAV Martinom Venhartom diskutovali o jej potenciálnych oblastiach.
Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave a Slovenská akadémia vied (SAV) majú záujem zintenzívniť spoluprácu v oblastiach vedy, výskumu a vzdelávania. Na úvodnom stretnutí predstaviteľov vedení oboch inštitúcií na čele s rektorom Maximiliánom Strémym a predsedom SAV Martinom Venhartom diskutovali o jej potenciálnych oblastiach. Univerzita o tom informovala na svojom webe.
Predstavitelia STU a SAV sa zhodli, že základom spolupráce je definovanie konkrétnych tém, ktoré majú na oboch stranách odborný potenciál, sú perspektívne a cítiť po nich dopyt - napríklad v energetike, pokročilých materiáloch či polovodičoch. „Následne by sme sa orientovali na vytváranie spoločných výskumných tímov a pracovísk, ktoré by sa týmto témam venovali a využili synergiu na prospech oboch inštitúcií,“ priblížil Strémy.
Obe strany podľa univerzity vidia potenciál spolupráce aj pri doktorandskej škole. Doplnila, že SAV prejavila záujem využiť kapacity a skúsenosti STU napríklad aj pri vzdelávaní doktorandov v zručnostiach, ktoré sú predpokladom úspechu v podnikaní, využijúc dlhoročné skúsenosti úspešného Univerzitného technologického inkubátora STU.
Predstavitelia STU a SAV sa zhodli, že základom spolupráce je definovanie konkrétnych tém, ktoré majú na oboch stranách odborný potenciál, sú perspektívne a cítiť po nich dopyt - napríklad v energetike, pokročilých materiáloch či polovodičoch. „Následne by sme sa orientovali na vytváranie spoločných výskumných tímov a pracovísk, ktoré by sa týmto témam venovali a využili synergiu na prospech oboch inštitúcií,“ priblížil Strémy.
Obe strany podľa univerzity vidia potenciál spolupráce aj pri doktorandskej škole. Doplnila, že SAV prejavila záujem využiť kapacity a skúsenosti STU napríklad aj pri vzdelávaní doktorandov v zručnostiach, ktoré sú predpokladom úspechu v podnikaní, využijúc dlhoročné skúsenosti úspešného Univerzitného technologického inkubátora STU.