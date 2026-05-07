Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. máj 2026Meniny má Monika
< sekcia Slovensko

STU a TUKE spúšťajú spoločný štúdijný program zameraný na AI

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Študijný program je otvorený pre študentov z celého sveta, výučba bude prebiehať v dennej forme s plánovaným začiatkom v akademickom roku 2026/2027.

Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE) a Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) spustili podávanie prihlášok na nový spoločný študijný program zameraný na oblasť umelej inteligencie (AI). Program bude vyučovaný v anglickom jazyku a jeho cieľom je pripraviť odborníkov schopných reagovať na dynamické výzvy v oblasti AI a digitálnych technológií. TASR o tom informovali zástupcovia oboch vysokých škôl.

Prodekan FEI TUKE Martin Chovanec upozornil, že program integrujúci informatiku, elektrotechniku a pokročilé prístupy umelej inteligencie vzniká v úzkej spolupráci so spoločnosťou NVIDIA, umožní tak prepojenie akademického prostredia najväčších slovenských technických univerzít s globálnym technologickým lídrom v oblasti umelej inteligencie. „Našim cieľom je pripraviť absolventov, ktorí budú schopní nielen využívať, ale aj tvoriť nové AI riešenia,“ zdôraznil.

Študijný program je otvorený pre študentov z celého sveta, výučba bude prebiehať v dennej forme s plánovaným začiatkom v akademickom roku 2026/2027. Prodekan FIIT STU Lukáš Šoltés upozornil, že spoločný študijný program je v režime „double degree“, po jeho úspešnom absolvovaní získa študent diplom z oboch univerzít. „Spoločný program FEI TUKE a FIIT STU zároveň významne posilňuje internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku a vytvára priestor pre príchod najtalentovanejších študentov zo zahraničia,“ doplnil Šoltés.

Podávanie prihlášok je na oboch fakultách otvorené do 6. júla 2026, viac informácií možno nájsť na weboch oboch fakúlt.
.

Neprehliadnite

VIDEO: ZÁSAH NA BRATISLAVSKOM HRADE: Cudzinci sa pokúsili o krádež

HEGER: Zhoršenie ratingu ma neteší. Nepáči sa mi, ak ho vláda zľahčuje

KOMENTÁR J. ŠMIHULU: Kabinet Friedricha Merza vládne jeden rok

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?